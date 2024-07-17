Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Rönesans Rezidans davası devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ve diğer sanıkların savunmaları alındı. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi A.K. de SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Tahliyemi veya beraatimi talep etmiyorum"

Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta vefat eden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Bilirkişi raporunun hatalı olduğunu öne süren Coşkun, deprem ivmesi, etkisi ve süresinin göz önünde bulundurulmasını isteyerek, "Tahliyemi veya beraatimi de talep etmiyorum, kararı mahkeme üyelerine bıraktım." dedi.

Tutuklu kontrol elemanı Önder Artun da mahkemede suçsuz olduğunu, şizofreni hastalığı geçirdiğini öne sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmasını talep ederek, Artun'un sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturduğunu savundu.

Duruşma salonunda rahatsızlandı

Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise duruşma sırasında rahatsızlandı. Salona çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Seküçoğlu, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahkeme heyeti bu sırada duruşmaya ara verdi.

Seküçoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin sağlık sorunları bulunduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

"Çocuklarımı 'cennetten köşe' diyerek kandırdılar"

Oğlunu, gelinini ve torunlarını yıkılan rezidansta kaybeden müşteki Emine Dinçer ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Çocuklarımı 'cennetten köşe' diyerek kandırdılar, içinde hayatlarını kaybettiler." dedi.

Diğer müştekiler de deprem sonrası enkazda yakınlarını ararken yapıdaki malzemenin kalitesiz olduğunu gördüklerini, betonun "kum gibi ufalandığını" anlattı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti.

Yakınlarını kaybeden ailelerden açıklama

Yıkılan rezidansta yakınlarını kaybeden aileler duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı.

Ailelerden Meryem Bıyıksız, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.

Rezidansın enkazından kendisinin sağ çıktığını, ablasının ve yeğenin cenazelerine ise ulaşılamadığını anlatan Cemile İncili de suçluların cezasını çekmesini istediğini dile getirdi.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu, biri firari ve 3'ü tutuksuz toplam 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Yaşar Coşkun Rönesans Rezidans Deprem Hatay Mahkeme Deprem Suç Hukuk Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title