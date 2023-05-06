Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
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Hatay'da freni patlayan kamyon, asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalarak 6 kişinin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Kazadan gelen ilk görüntüler olayının vahametini gözler önüne serdi.
Hatay'da İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 32 YARALI
Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kazadan gelen ilk görüntüler kazanın vahametini gözler önüne serdi.
İşte kaza yerinden ilk görüntüler: