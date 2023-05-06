Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler

Hatay'da freni patlayan kamyon, asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalarak 6 kişinin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Kazadan gelen ilk görüntüler olayının vahametini gözler önüne serdi.