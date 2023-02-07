Hatay'da enkazda mahsur kalan yaşlı çifti, askerler kurtardı
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde ağır hasar alan Hatay'da enkaz altında mahsur kalan yaşlı çiftin imdadına askerler yetişti. Yaşlı çiftin çocuklarının yönlendirmesiyle enkaza giden askerler, mutlu sonla çıktı. Anne ve babasının enkazdan sağ çıktığını görünce gözyaşlarına hakim olamayan kadını askerler sakinleştirdi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay ağır hasar aldı. Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirden arama kurtarma çalışmalarına AFAD ve gönüllü ekiplerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK) katılıyor.
ASKERLER YAŞLI ÇİFTİ SAĞ SALİM ÇIKARDI
Askerler, yıkılan bir apartmanın enkazında mahsur kalan yaşlı çift için harekete geçti. Askerler, çiftin kızlarının yönlendirmesiyle enkazda yeri tespit etti. Bir süre sonra askerler, yaşlı çifti enkazdan sağ salim çıkarmayı başardı. Anne ve babasını gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
HELİKOPTERLER, ENKAZ BÖLGESİNE GİDİYOR
Öte yandan resmi Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterlerin Nevşehir'den deprem bölgesine gitmek için havalandığını belirtti. Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yanı sıra Jandarma ve Emniyet'e ait çeşitli tiplerdeki helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir'den deprem bölgesine harekete geçti." ifadelerine yer verdi.