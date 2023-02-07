Hatay'da enkazda mahsur kalan yaşlı çifti, askerler kurtardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay ağır hasar aldı. Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirden arama kurtarma çalışmalarına AFAD ve gönüllü ekiplerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK) katılıyor.

ASKERLER YAŞLI ÇİFTİ SAĞ SALİM ÇIKARDI

Askerler, yıkılan bir apartmanın enkazında mahsur kalan yaşlı çift için harekete geçti. Askerler, çiftin kızlarının yönlendirmesiyle enkazda yeri tespit etti. Bir süre sonra askerler, yaşlı çifti enkazdan sağ salim çıkarmayı başardı. Anne ve babasını gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

HELİKOPTERLER, ENKAZ BÖLGESİNE GİDİYOR

Öte yandan resmi Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterlerin Nevşehir'den deprem bölgesine gitmek için havalandığını belirtti. Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yanı sıra Jandarma ve Emniyet'e ait çeşitli tiplerdeki helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir'den deprem bölgesine harekete geçti." ifadelerine yer verdi.