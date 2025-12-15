Haberler

Hatay-CHP'li Topal: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum

CHP'li Serkan Topal, Hatay'daki deprem sonrası inşa çalışmalarını takdir etti. Çevre Bakanı Murat Kurum ise başarılarının Hatay'ın birlik ve beraberliği ile sağlandığını belirtti.

HATAY'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür ederek, "2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay'ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız" yanıtını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kentte şantiyeleri dolaşan, şehrin simge caddelerindeki son durumu yerinde gören Bakan Kurum, İl Afet Koordinasyon toplantısına da başkanlık etti.

'HATAY HALKI ADINA GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal da toplantıda söz alarak şunları söyledi:

"Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüz yıllık bir kent. 2 dakikada yok olan yüz yıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim, milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum."

BAKAN KURUM: BURADAKİ BAŞARI HATAY'IN BİR VE BERABER OLMASIDIR

Topal'a teşekkür eden Bakan Kurum ise "Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay'ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay'ın devletine Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay'ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız" dedi. )

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
