Görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'den 'Bahçeli' ve 'kara kaplı defter' mesajı

MHP’de “ajan” suçlamasıyla başlayan polemik, siyaset gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

YÖNTER’DEN İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, kararının ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte yer aldığı fotoğraflara yer verdiği paylaşımına, “Allah başımızdan eksik etmesin inşallah…” notunu düştü. Öte yandan, Yönter'in paylaştığı fotoğraflarda Bahçeli ile birlikte 'kara kaplı' bir defteri inceledikleri görüldü.

NE OLMUŞTU?

MHP'li Yönter, 27 Mart Cuma günü sosyal medya hesabından, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak...” paylaşımını yapmıştı. Daha sonrasında ise Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönter'in "ajan" iddiasının hedefinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın olduğu ileri sürülmüştü.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Küskünlük yoktur. Farklı partilerde görünen olaylara benzer bir yapı değildir. Kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümü sonucudur. Akademik kariyerinde başarılar dilerim. Yakın zamanda da değerli bir kardeşimiz genel başkanlığı üstlenecek. MHP'de kırılma, intikam gibi kavramlar bize çok yabancı" ifadelerini kullanmıştı.

