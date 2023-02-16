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HASARLI BİNAYA GİRİP, EŞYALARINI BALKONDAN ATARAK KURTARMAYA ÇALIŞTI

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DİYARBAKIR'da, depremde hasar gören 7 katlı apartmana giren kişi, 6'ncı kattaki daire balkonundan eşyalarını atarak kurtarmaya çalıştı.

DİYARBAKIR'da, depremde hasar gören 7 katlı apartmana giren kişi, 6'ncı kattaki daire balkonundan eşyalarını atarak kurtarmaya çalıştı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan binaların yanı sıra 363 bina da ağır hasar gördü. Bazı binalar ise daha az hasar aldı. Bu binalardan biri olan, Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmana giren kişi, 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan eşyalarını atarak kurtarmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balkondaki kişinin halı ve minderleri dışarı attığı anlar yer aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

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