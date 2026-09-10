Harvard hayali yeni donöre bağlı

ANKARA'da lösemi tedavisi görürken, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan Ahmet Cemal Müftüoğlugil (18), ilik nakli için 2 donörün kök hücre vermekten vazgeçmesiyle büyük yıkım yaşadı. ABD'deki eğitimini ertelemek zorunda kalan ve yeni bir bağışçı bekleyen Müftüoğlugil, "Kemik iliği nakli olup hastalığı yendikten sonra Harvard Üniversitesi'nde eğitimimi tamamlamak, sonra ülkeme dönüp, biyoteknoloji girişim ekosistemini Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi.

Ahmet Cemal Müftüoğlugil'e, bacağında küçük kırmızı noktaları fark etmesi üzerine başvurduğu hastanede 13 Şubat'ta lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müftüoğlugil, eğitimini de aksatmadan devam ettirip İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldığını öğrendi. Annesi tarih öğretmeni, babası emekli emniyet müdürü olan Müftüoğlugil, kemoterapi tedavisi ardından haziran ayında kemik iliği nakline hazır hale geldi. Müftüoğlugil için yapılan taramalarda 2 tam uyumlu kemik iliği donörü bulundu. Ancak her iki donörün de bağıştan vazgeçmesiyle Müftüoğlugil büyük yıkım yaşadı. Müftüoğlugil, biyoloji eğitimi için ABD'ye gitme hayalini hastalığı nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Hastanede geçirdiği süreçte eğitiminden kopmayan Müftüoğlugil, yatağında ders çalışmayı sürdürerek, Harvard'daki yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları yapan bir laboratuvarda uzaktan staj yapmaya ve Fransızca öğrenmeye devam ediyor.

'BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU'

Şimdi yeni bir donör bekleyen Ahmet Cemal Müftüoğlugil, "Haziran ayına geldiğimizde kemik iliği nakli olmak için hazırdım. Bu noktada bana doktorlarım; 2 kişiyle, 2 donörle eşleştiğimi söylediler. Daha sonrasında aradan biraz vakit geçti. Doktorlarım bana çok detaylı bilgi vermeseler de bu donörlerin kök hücre bağışı yapmamasıyla kemik iliği nakli olamayacağımı öğrenmiş oldum. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü ağustos ayındaki kemik iliği nakli olup tekrardan sağlığıma kavuşmayı ve hayatıma kaldığım noktadan devam etmeyi ve Harvard'da eğitime başlamayı planlıyordum. O yüzden bu haberi almak benim için oldukça yıkıcı oldu. Çünkü eğitim hayatımı ertelemek zorunda kaldım. O yüzden oldukça üzücü bir haberdi" dedi.

'HARVARD'I HASTANEDE ÖĞRENDİM'

Harvard Üniversitesi'ne geçen yılın ekim ayında yazdığı kompozisyonlarla başvurduğunu aktaran Müftüoğlugil, "Daha sonrasında 2026 Mart ayında sonuçlar açıklandı. ve hastanede, Harvard Üniversitesi'ne girdiğimi öğrendim. Benim için çok mutlu bir andı. Çünkü lise hayatım boyunca verdiğim tüm emeklerin karşılık bulduğunu görmüş oldum. Bana da bu hastalık sürecinde çok güzel bir moral olmuş oldu. Harvard'a girmek için, okulda aldığım dersler dışında, laboratuvarlarda stajlar yapmıştım. ve bazı akademik çalışmalara katılmıştım. Bunun yanında ebru sanatıyla uğraşıyordum. Harvard Üniversitesi'ne başvururken bir ebru portfolyosu da göndermiştim. Yani hem sanat hem de bilim alanında odaklanarak Harvard'a başvurmuştum. Hep hayalini kurduğum bir şeydi. Bana da hastalık sürecinde moralimi yükseltmem için çok güzel bir motivasyon oldu diyebilirim" diye konuştu.

'İLİK NAKLİ OLMALIYIM'

Löseminin kesin tedavi edilebilmesi için kemik iliği nakli olması gerektiğini belirten Müftüoğlugil, "Kemik iliği naklinin başarıyla gerçekleşmesi için de uyumlu bir bağışçıya ihtiyaç var. Aslında insanlar kök hücre bağışçısı olmak ya da kemik iliği nakli denince birazcık korkabiliyor. Ama bu oldukça basit bir süreç. Sadece 2 tüp kan vererek aslında kök hücre bağışçısı olabilirsiniz. Benim gibi birine ya da bir çocuğun hayatına umut olabilirsiniz. Ben tüm bu haberlerden sonra çok üzüldüm ve Üstün Hoca ile de görüştüm. Üstün Hoca bana donörlerin bir şekilde bulunacağına dair de söz verdi. Kemik iliği bağış sisteminde çok daha fazla donöre ihtiyaç var. Çünkü şu an oldukça az kök hücre bağışçısı bulunuyor. Bu sayıyı artırmak tüm lösemi hastalarının sağlığına kavuşması için de oldukça önemli. Kemik iliği nakli olup hastalığı yendikten sonra Harvard Üniversitesi'nde biyoloji alanında eğitimime devam etmek istiyorum. Eğitimimi tamamladıktan sonra da yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları üzerine çalışmak ve bir biyoteknoloji şirketi kurmak istiyorum. Hatta en büyük hayallerimden birisi de eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp bu biyoteknoloji girişim ekosistemini Türkiye'ye getirip Türkiye'yi sağlık alanında olduğu gibi biyoteknoloji alanında da dünyada öne çıkan ülkelerden birisi haline getirmek" diye konuştu.

'İDEALİST BİR GENCİMİZİN HAYATI SÖZ KONUSU'

LÖSEV Kurucusu Dr. Üstün Ezer de "18 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Cemal Müftüoğlugil için Türkiye'de tam uyumlu 2 kök hücre vericisi bulundu. Ancak 2 gönüllünün de kök hücrelerini vermek istememesi haberi umudumuzu gölgeledi. Başarılı bir gencin yaşaması, daha önce testleri yapılmış ve doku grubu uygun olduğu belirlenmiş gönüllü bir kişinin küçücük bir fedakarlığına bağlıysa bundan kaçmamalıyız. Kök hücresi vermek, kan vermek gibi son derece basit bir işlemdir. Bunu iyi anlatırsak kimsenin 'vermeyeceğim' diyebileceğini sanmıyorum. Bugün burada gencecik, idealist, hayata sımsıkı bağlanmış bir çocuğumuzun hayatı söz konusu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı