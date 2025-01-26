İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Abdurrahman Vişah esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, 20 yılı aşkın sürenin ardından dün serbest bırakılan 52 yaşındaki Abdurrahman Hassan Vişah, Gazze Şeridi'nde yaşananlara bağlı buruk bir sevinçle özgürlüğüne kavuşmasını, gurur ve onur dolu anlar olarak niteledi.

HAPİSHANELERDE 23 YIL GEÇİRDİ

İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Vişah, 29 Mayıs 2001 yılında Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenleyen İsrail askerlerince gözaltına alınmış ve daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Vişah Filistin direnişi ile İsrail arasında varılan bu esir takasında serbest kalmayı çok istediğini belirterek özgürlüğe kavuşunca yaşadığı hisleri, "Gurur ve onur dolu anlar yaşıyorum." ifadesiyle dile getirdi.

"DÜNYA HALKLARININ DÖNÜP SİZE BAKMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Gazze Şeridi'nin 15 ayı aşkın sürede İsrail tarafından korkunç saldırılara maruz kalmasının, kalbini tarifi mümkün olmayan acılarla doldurduğunu belirten Vişah, özgürlük sevincinin, yaşanan bu acıların gölgesinde kaldığını vurguladı.

Abdurrahman Hassan Vişah, Gazze halkıyla büyük gurur duyduğuna işaret ederek onlara hitaben, "Dünya halklarının dönüp size bakmasını temenni ediyorum" dedi. Özgürlüğüne kavuşma beklentisine ilişkin de Vişah, "Bu anı elbette bekledim. Ancak özgürlüğün devrimcilerin eliyle olacağını da biliyordum. Çünkü biz böyle duyduk" ifadelerini kullandı.

AĞIR İŞKENCELER SONUCU 55 KİLOYA DÜŞTÜ

Vişah, hapishanedeki sağlık sorunlarıyla ilgili de eskiden 115 kilogram olduğunu ancak İsrail hapishanelerinde gördüğü ağır işkenceler sonucu 55 kilograma düştüğünü söyledi. İsrail cezaevlerinde büyük bir işkenceye maruz kaldığını anlatan Abdurrahman Hassan Vişah, çıktığında yakınlarının bile kendisini tanımakta zorlandıklarını ifade ederek maruz kaldığı darp sonucu vücudunun ezikler ve yaralarla dolu olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70 esir anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti. Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.