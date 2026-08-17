Madenciler Ankara'da hak arayışında: 'Vermeden buradan gitmiyoruz'

"ÖDEMELER YAPILMADI, BURAYA GELMEK ZORUNDA KALDIK"

Doruk Maden işçisi Ersin Furuncu, eylemin ekmek ve emek mücadelesi olduğunu belirterek, "Bugün 17 Ağustos. Yine bakanlığın önündeyiz. Yine ekmek mücadelesi, yine emek mücadelesi. Yine bu direnişin içine gelmek zorunda, girmek zorunda kaldık, girmek zorunda bırakıldık. Bu duruma zorlandık çünkü ödemeler yapılmadı" dedi.

Furuncu, yaklaşık altı aydır haklarını almak için mücadele ettiklerini belirterek, 27 Nisan'da Kurtuluş Parkı'nda üç bakanın garantörlüğünde işveren ve işveren vekilleri, sendika ve işçi temsilcilerinin katıldığı bir müzakere gerçekleştirildiğini anlattı. Furuncu, müzakere sonucu anlaşma sağlandığını, bakanların açıklama yapıldığını, sevinerek evlerine gittiklerini ancak verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

Şirketin önüne yeniden gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Furuncu, "Yine sözler verildi. Yine bakanlıklar devreye girdi. Şirket sahibi ve yöneticileri, işveren vekilleri yine sözler verdi, yine tutmadı. Kısmi ödemeler yapıldı ama ödemelerin tamamını alamadık" dedi.

Doruk Madencilik'te maaş, ihbar, kıdem ve sendikal tazminatlarını alamayan işçiler bulunduğunu belirten Furuncu, "Ücretsiz izinde kalan sürelerin haklarını alamamış arkadaşlarımız var. Sigortalar yatırılmadı, özlük haklarımız ödenmedi. Buraya gelmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Furuncu, Ankara Valisi'ne de çağrıda bulunarak, "Sayın Valimiz gelsin bizi dinlesin, bizim halimizi anlasın, durumumuzu görsün. Çıplak olduğumuz için de utanmıyoruz. Bizi bu duruma getirdiler, getirdiniz" dedi.

"İşçi sınıfının başka çaresi yok" diyen Furuncu, "İşçi sınıfına sesleniyorum, gelin birlik olalım. Dava bizim davamız değil, bugünden sonra artık. Dava tüm işçi sınıfının davası. Sahip çıkmazsanız kaybedeceksiniz. ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ NEREDE?"

Elazığ ETİ Gümüş işçisi Necati Deniz de Maden ilçesinden geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sebahattin Yıldız, sen bir devletten büyük müsün? Polis etrafında kapanmış, güvenlik çembere almış. Sebahattin Yıldız'ı niye almıyorsunuz? Bu Sebahattin Yıldız çok mu büyüktür? Devlet bunun hakkından gelemiyor mu? Biz sana hizmet verdik. Biz senin için çalıştık. Biz 12 saat yer altı yaptık. Adalette 6 saat yeraltı var. Ama sen bizi yetim, fakir, mahsun görünce mecburen 12 saat bizi yer altında beklettiniz. Yine hakkımızı vermediniz. Biz tazminatımızı, sigortamızı, işsizliğimizi istiyoruz. Vermeden biz buradan ölürüz, gitmiyoruz. Allah'tan korkun. Devletimiz nerede? Milletimiz nerede, milletvekillerimiz nerede? Elazığ'ın beş tane milletvekili var. Siz neredesiniz?"

"İŞÇİLERİN HAKLI OLDUĞUNU TÜM TÜRKİYE BİLİYOR"

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da, "Vali Bey'e sesleniyorum; gel işçiyi dinle, ondan sonra kararını ver. İşçiyi dinlemeden sadece buradaki polise emir vererek hiç durmadan madenciyi gözaltına alamazsınız. Ertesi gün de o patronu alın gözaltına, biz de sizi alkışlayalım" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden işçilerle "5 dakika" görüşmelerini isteyen Çakır, "İşçi sizin koltuğunuzu mu yiyecek? İşçi sizin koltuğunuzu mu eskitecek? Bu madenciler sizin gibi insan. Bu madenciler yurttaş. Bu işçilerin ne suçu var? Hak arayan adamı gözaltına alıyorsanız, tam alın. Atıyorsanız cezaevine, tam atın. Biz de bilelim ki suç işlemişiz" ifadelerini kullandı.

Çakır, Doruk Maden işçilerinin kıdem ve maaşlarını aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama şu anda bu işçilerin 15 ay, 10 ay, 12 ay ücretsiz izinleri olduğu için, ücretsiz izinlerde kaldıkları için birer yıl da ihbar doğmuştur. O yüzden Doruk Maden işçileri burada. Elazığ Maden işçilerinin maaşları yattı, kıdemleri yatmadı, ihbarları yatmadı, ücretsiz izinleri yatmadı. Bu işçilerin hepsinin alacağı vardır Yıldızlar SSS Holding'de. Alacağı olmayan insan gelmez buraya. Bu insanlar aç, susuz durmayı kar mı belliyor?"

"SORUMLU ENERJİ BAKANLIĞI"

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise sürecin sorumlusunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olduğunu savunarak, "Çünkü ruhsatları doğrudan bakanlık vermektedir. Abdullah Tancan, Bakan Yardımcısı konuya hakimdir. Çok uzun yıllardır Türkiye'deki enerji politikalarını, ruhsat ve benzeri bu şirketlerle ilişkileri o yürütmektedir. Bu sürecin hakimidir" diye konuştu.

Aksu, işçilerin siyasi iktidara oy veren ailelerden geldiğini belirterek, "Bu işçi arkadaşların tamamı neredeyse, aralarından üçünü beşini çıkın, tamamı mevcut siyasi iktidar, siyasi iktidarın ortağına geleneksel olarak oy atmış ailelerin çocukları ve oy atmış insanlar geçtiğimiz dönemlerde" dedi.

Elazığ milletvekillerinin eylem alanına gelmediğini belirten Aksu, "Bunlar tam olarak neye vekillik yapıyorlar? Tam olarak neyi temsil ediyorlar? Tam olarak hani halkın, milli iradenin temsili iddiasında bulunan sağdan sola, iktidara bu özneler neredeler?" diye sordu.

BAKANLIKTAN İÇERİ ALINMADILAR