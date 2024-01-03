Hakkari ve civarında deprem riski yüksek

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi merkezli depremleri değerlendirdi. Hakkari ve civarı için 5.0, 5.5 ve 5.9 olan depremlerin gelecekte oluşma olasılığının yaklaşık olarak yüzde 68, 35 ve 18, kendini tekrarlama periyodlarının ortalama 9, 23 ve 48 yıl olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alkan,Yüksekova, Şemdinli, Hakkari civarı her anlamda bizim için yüksek riskli bir bölgedir. Bu bölgede zemin-yapı ilişkisini çok iyi organize etmemiz gerekmektedirdedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Aralık günü meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 33 deprem meydana geldi. Deprem uzmanlarının da sürekli uyarılarda bulunduğu kentte son depremler paniğe neden olurken, depremler nedeniyle 28 ev ile 1 ahırda hasar meydana geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi merkezli depremleri değerlendirdi. 2023 yılında Hakkari ve civarı ile ilgili Gümüşhane Üniversitesinden Prof. Dr. Serkan Öztürk ile birlikte çalışma yürüttüklerini anlatan Doç. Dr. Alkan, Bu bölge Yüksekova-Şemdinli fay zonunun geçtiği aynı zamanda kenet kuşağıyla ilişkili olan deprem anlamında riskli bir bölgedir. Şu ana kadar 33 deprem o bölgede meydana geldi dedi.

Bölgenin önemli olduğunu da anlatan Doç. Dr. Alkan, Yaptığımız çalışmada 1958 ile 2022 yılları arasında bölgede olan 2 bin 818 depremi alıp bunlardan bir kestirim yapmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmada riskin Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli civarında yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre, Hakkari-Yüksekova civarında Konalga, Hakkari, Işıklar ve Çubuklu segmentlerinde riskin daha yüksek olduğunu, kestirimin depremin olma ihtimalin daha yüksek olduğunu sonucuna vardık. Özellikle Yüksekova- Şemdinli fay zonundan bir enerji transferi olduğunu ve bunun da Güneydoğu Anadolu kenet kuşağıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini, çalışmamız da bahsettik dedi.

YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE

Hakkari ve civarı ile ilgili önceki depremleri de kullanarak Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. Serkan Öztürk ile birlikte yaptıkları çalışmada depremlerin tekrarlanma oranlarını hesapladıklarını anlatan Doç. Dr. Alkan, En son 2005 yılındaki depremi dikkate aldığımızda büyüklüğü 5.0, 5.5 ve 5.9 depremlerin oluşma olasılığı ve kendini tekrarlama periyodlarını hesapladık. En son 2005 Hakkari (Otluca, 5.9) depremini dikkate aldığımızda, büyüklükleri 5.0, 5.5 ve 5.9 olan depremlerin oluşma olasılığı ve kendini tekrarlama periyodlarını hesapladık. 2005 yılında Hakkari'de 5.9'luk depremi dikkate alarak, Hakkari ve civarı için 5.0, 5.5 ve 5.9 olan depremlerin gelecekte oluşma olasılığı yaklaşık olarak yüzde 68, 35, 18 ve kendini tekrarlama periyodları ortalama 9, 23 ve 48 yıldır. Yüksekova, Şemdinli, Hakkari civarı her anlamda bizim için yüksek riskli bir bölgedir. Bu bölgede zemin, yapı ilişkisini çok iyi organize etmemiz gerekmektedir diye konuştu. (DHA)