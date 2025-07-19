Hakkari'de Kayıp 14 Yaşındaki Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kayıp 14 Yaşındaki Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde evden çıkıp geri dönmeyen 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları yürütüyor. Rojda'ya ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu, ancak henüz bir iz elde edilemedi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş'i (14) arama çalışmaları sürüyor.

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzernie köye jandarma, Afad, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.

Dün hava kararıncaya kadar sürdürülen arama çalışmaları, bu sabah tekrar başladı. Jandarma, AFAD ve UMKE'den oluşan, hassas burunlu köpeklerin de destek verdiği, 90 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda Rojda Asmin'e ait bir iz bulunamadı.

Yetkililer, arama çalışmalarını titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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