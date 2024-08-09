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İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelmişti! Memleketindeki ilk gününde kazaya kurban gitti

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Zonguldak'ta hafriyat kamyonu taksiye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan taksinin çarptığı 6 yayadan, ailesiyle İtalya'dan iznini geçirmek için kente gelen 45 yaşındaki Zehra Yolaçan hayatını kaybetti. Yolaçan'ın tatilinin ilk günü olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu taksiye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan taksinin çarptığı 6 yayadan, ailesiyle İtalya'dan iznini geçirmek için kente gelen 45 yaşındaki Zehra Yolaçan'ın öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ereğli'nin Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sedat Ç., idaresindeki hafriyat kamyonu, Emirhan Parlak yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yol kenarında yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız'a çarparak dere yatağına düştü.

İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelmişti! Memleketindeki ilk gününde kazaya kurban gitti

TATİLİNİN İLK GÜNÜNDE KAZAYA KURBAN GİTTİ

Kazada, taksi sürücüsü Emirhan Parlak, Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada dere yatağına düşerek ağır yaralanan Zehra Yolaçan, özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelmişti! Memleketindeki ilk gününde kazaya kurban gitti

Kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan'ın İtalya'dan iznini geçirmek için ailesiyle birlikte memleketine geldiği vetatilinin ilk günü olduğu öğrenildi. Erdem Yolaçan'ın kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız'ın da İsviçre'den geldikleri öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde hafriyat kamyonunun arkadan taksiye çarpması ve yoldan çıkarak yayalara çarptıktan köprüden düşmesi yer alıyor.

İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelmişti! Memleketindeki ilk gününde kazaya kurban gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İtalya Kurban Ereğli 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Kenan Tepretoğlu:

video hızlı çekim mi yoksa hafriyat kamyonu mu aşırı hızlı

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