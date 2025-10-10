Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin Yeniden İnşası İçin Uzlaşma Sağlandı

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir minaresi hasar alınca yıkılan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yenisinin yapılması için proje hazırlandı. Yeni proje ile Avcılar Müftülüğü'nün ek hizmet binası ve lojmanlarını başka bir alana taşıma kararı verildi. Müftülüğün itirazı üzerine, idari mahkeme yürütmeyi durdurdu. 6 yıl sonra, İBB ile Avcılar Belediyesi ve Avcılar Müftülüğü yetkilileri arasında görüşmeler sonrası yeni caminin yapılması için uzlaşma sağlandı.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi hasar alınca yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu'nun hemen yanında bulunan sorumluluğu altındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden yapılması için proje hazırladı. Dönemin Avcılar Müftüsü Necdet Arman, yeni cami alanı içerisinde yer alan hizmet binası ve lojmanlarının başka yere yapılması projesine karşı çıktı. Müftülük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yıkılan caminin yerine daha fazla cemaat alacak projesine karşı çıkarak yürütmeyi durdurma kararı verilmesini sağladı. Bunun üzerine İBB'nin hazırladığı proje rafa kaldırdı.

MÜFTÜLÜK BİNASI BAŞKA YERE TAŞINACAK

Geçen yıl müftünün emekli olması ve yerine Mehmet Özcan'ın getirilmesinin ardından İBB ve Avcılar Belediyesi proje konusunda yeniden görüşmelere başladı. Bu süreç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutuklanması üzerine kesintiye uğradı. Avcılar Belediye Başkan Vekili seçilen Yüksel Can, cezaevinde ziyaret ettiği iki başkanın yanı sıra Avcılar Müftüsü Özcan ile görüştü. Tarafların sorun yaratan müftülük binasının başka yere taşınması konusunda anlaşması üzerine yeni cami projesi için son hazırlıklar yapıldı.

'MUTABAKATA VARDIK'

Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can, 6 yıl önce yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii ile ilgili çalışmaların olumlu sonuçlandığını söyledi. Can, "Müftülük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu proje ile ilgili hukuki olarak yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı. Mahkeme de devam ediyordu. Bu dönem müftümüz değişti. Değişince Utku başkan, yeni müftü ile görüşerek yeni cami ile ilgili süreci yeniden başlattı. Fakat son gelişen olaylar akabinde Ekrem İmamoğlu başkanın, Utku başkanın tutuklanması nedeniyle bu süreç durdu. Avcılar'daki cami heyeti bu sürecin devam etmesi ile ilgili katkı istedi. Ben de başkanlarla görüştükten sonra; Ekrem ve Utku başkanın 'Evet bu projeye devam edelim, ne gerekirse yapalım' demesi üzerine İBB yetkilileri ile görüştük. Onlar da hızlı bir şekilde sürece müdahalede bulundular. Yaptığımız toplantılar neticesinde bir mutabakata vardık. Buna göre müftülük binasını oradan alıp bizim inovasyon merkezi binamızın arkasında yapılması düşünülüyor. Keza orada yine bir cami yapılması projesi var. Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin olduğu yerde cami olacak ve etrafı boş olacak. Bir külliye şeklinde yapılması düşünülüyor. Bununla ilgili teknik detaylar hemen hemen tamamlanmış gibi. Bir aksilik olmasa Ekim ayı meclis toplantısında bu projenin gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.