Hacca gitmek için bisikletle 1600 km yol katettiler

Hacca gitmek için 1 Nisan'da Üsküp'ten bisikletle yola çıkan 2 kişi Konya'ya ulaştı.

Hacı adayları 60 yaşındaki Boşnak Adem Aljic ile Arnavut kökenli Kuzey Makedonyalı 57 yaşındaki Qamuran Hirda, 1 Nisan'da Üsküp'ten yola çıkmıştı.

Kapıkule'den Türkiye'ye giren bisikletçiler, Edirne kent merkezinde bir süre dinlendikten sonra Çanakkale'ye geçti. Daha sonra Bursa'ya ve Afyonkarahisar'a uğrayan bisikletçilerin son durağı ise Konya oldu.

Kutsal topraklara ulaşmak için 16 gündür pedal çeviren iki kişi, yaklaşık 1600 kilometre yol katetti.

Qamuran Hirda, Türk insanlarının kendilerine gösterdikleri sevgiden ve ikramlardan dolayı çok memnun kaldıklarını söyledi.

Konya'da Hazreti Mevlana'yı ziyaret edeceklerini belirten Hirda, "Kapıkule'den giriş yaptıktan sonra Edirne'de cuma namazı kıldık ve bir gece kaldık. Keşan'a, sonra Bandırma'ya gittik. Daha sonra Karacabey'de bir akrabamı ziyaret ettik. Bayramda Bursa'ya ulaştık. Ulu Cami'de namaz kıldık, 1 gece kaldık. Sonra Afyonkarahisar Çay'da 1 gece kaldık. Dün de geceyi Konya'nın Kadınhanı ilçesinde geçirdik. Bugün de Konya'ya geldik. Yarın da Konya'dan ayrılıp ardından Adana'ya geçeceğiz. Adana'dan Gaziantep'e varacağız." diye konuştu.

Aljic ve Hirda, Gaziantep'ten sonra Suriye'deki savaş nedeniyle uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a geçerek, geri kalan yolu yine bisikletleriyle tamamlayarak Mekke'de hac yapmayı planlıyor.