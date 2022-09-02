Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş için süreç nasıl işleyecek? Bakan Soylu iki yöntemi anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu. İade sürecinde iki yöntem olduğunu belirten Soylu, "Biliyorsunuz ya de port edilecek, ya da mahkeme süreci olacak. Biz iki süreç için de hazırız. Tabii de port yöntemi bizim için daha basit" dedi.

18 Aralık 2002 uğradığı suikast nedeniyle hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast zanlıları arasında yer alan firari Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN İADE EDİLECEĞİ MERAK KONUSU

Gözaltı haberinden sonra Göktaş'ın Türkiye'ye ne zaman iade edileceği merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merak edilen konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ"

Göktaş'ın Bulgaristan'da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirten Bakan Soylu, "4 gün önce Svilengrad'ta kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biz bunu haber aldık. Hem istihbarat teşkilatı hem biz gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Orada yakalandıktan sonra kefalet karşılığı serbest bırakılmış. Biz onun üzerine tekrar yüklendik ve dün akşam yeniden gözaltına alındı. Sonra biyometrik verilerle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Biz de Interpol'den kırmızı bülten çıkardık" dedi.

"İADE İÇİN İKİ YÖNTEM VAR, İKİSİNE DE HAZIRIZ"

İade süreci hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Dün akşam itibariyle geldi. Bu sabah arkadaşlarımız da görüşeceklerdi. İki türlü yöntem var biliyorsunuz. Ya de port edilecek, ya da mahkeme süreci olacak. Biz iki süreç için de hazırız De port yöntemi bizim için daha basit. Mahkeme süreci zaman açısından daha uzun olabilir. Ama biz iki süreci de takip ediyoruz. Hem Arnavutluk'ta hem Karadağ'da hem de İtalya'da süreci takip ediyoruz."

LEVENT GÖKTAŞ OLAYI NEDİR?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderilmişti. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu

HAKKINDA YAKALAMA EMRİ VARDI

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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