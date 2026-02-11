Kıbrıs Sorunu İçin Diplomatik Görüşmeler

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gece geç saatlerde yaptıkları telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununu ele aldı. Görüşme, Guterres'in bugün New York'ta Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman ile yapacağı temas öncesinde gerçekleşti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye saatiyle 18.15'te bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise saat 16.00'da görüşecek.

Görüşmeler öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün gece BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Diplomatik temasları öncesinde ise CNN Türk'te katıldığı röportajda Fidan, Erdoğan'ın Miçotakis ile yapacağı görüşmede, Rum tarafının Türkiye–AB ilişkilerinde ilerlemeye yönelik "çekincelerinin nasıl aşılabileceği konusunu gündeme getirebileceğini" aktarmıştı.

Fidan, Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in "bu sorunları çözme niyet ve kapasitesine sahip olduklarını düşündüğünü" belirtmiş, Yunanistan'daki "siyasi iklimin" stratejik meselelerin çözümü için "elverişli bir ortam sunmadığını" belirtmişti.

"Bu tarihsel sorunu çözmek ile bunun siyasi bedelini ödemek arasında sürekli bir ikilemle karşı karşılar" diyen Fidan'ın açıklamaları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında "Ankara'nın Kıbrıs meselesini yalnızca ada bağlamında değil, Türkiye–AB ilişkilerinin geleceğiyle bağlantılı bir dosya olarak gördüğüne işaret ettiği" olarak yorumlandı."

AB cephesinden "fırsat" vurgusu

Fidan'ın açıklamaları, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un geçen hafta Ankara'da yaptığı temasların ardından geldi. Kos, Türkiye'nin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelere "angajmanını" memnuniyetle karşıladığını ifade etmiş, daha önce de Kıbrıs bağlamında sağlanacak ilerlemenin Türkiye'nin AB üyelik sürecinde bir "fırsat yaratabileceğini" söylemişti.

Diplomatik temasların yoğunlaştığı bugün, New York'taki BM görüşmesi ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis zirvesinin birbirini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Uluslararası basında, Kıbrıs sorununa dair "ön müzakere" aşamasının sürdüğü bir dönemde, "tarafların güven artırıcı adımlar ve metodoloji konusunda somut ilerleme sağlayıp sağlayamayacağı" sorusu gündeme geldi.