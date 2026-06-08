D-100 Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

KARTAL D-100 Karayolunda aynı istikamette ilerleyen motosikletin çarpışması sonucu sürücüler Emir Enes D. ile Serdar Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan İpek Nisa T. ise hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Esentepe, D-100 Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; Emir Enes D.'nin kullandığı 34 NOJ 043 plakalı motosikletle Serdar Ç.'nin kullandığı 34 NOZ 242 plakalı motosiklet aynı yönde ilerlediği sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle demir bariyerlere vuran sürücüler kanlar içerisinde yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İKİ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüleri Emir Enes D. ile Serdar Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ağır yaralanan İpek Nisa T. ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden Emir Enes D. ile Serdar Ç.'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenazelerin ve kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı