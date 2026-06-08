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Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay

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İstanbul Esenyurt'ta, nişanlısı ve kayınvalidesiyle kahvaltıya giden 22 yaşındaki Ferdi Aras, metrobüs durağı çıkışında yaşanan 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının gözü önünde öldürülen Aras'ın cenazesi, gözyaşları eşliğinde ailesine teslim edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebeple başlayan ve sonu cinayetle biten kanlı bir olaya sahne oldu. Evlilik hayalleri kuran genç bir adam, sokak ortasında güpegündüz işlenen cinayete kurban gitti.

YAN BAKMA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, dün Mevlana Mahallesi'nde yer alan Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki Ferdi Aras, hafta sonu nişanlısı ve kayınvalidesiyle birlikte kahvaltı yapmak üzere yola çıktı. Metrobüs durağından çıktıkları esnada Aras ile yoldan geçen bir şahıs arasında "yan baktın" gerekçesiyle sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen gerilim tırmanırken, şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçakla Ferdi Aras'a saldırdı. Ağır yaralanan genç adam kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ve dehşeti yaşayan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırılan Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA VE OĞLU YAKALANDI

Cinayetin ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, saha incelemeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda saldırganın izine kısa sürede ulaştı. Ferdi Aras'ı bıçaklayan kişinin 18 yaşındaki B.B. olduğu tespit edilirken, olay sırasında yanında 49 yaşındaki babası M.B.'nin de bulunduğu anlaşıldı. Kısa süre içinde gözaltına alınan baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPARKEN NİŞANLISININ GÖZÜ ÜNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Evlilik hazırlığı yaparken nişanlısının gözleri önünde hayattan koparılan Ferdi Aras'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Genç adamın cenazesi, gözyaşları eşliğinde ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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