Haberler

Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada

Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın ofisinde kullandığı çok sayıda eşyayı açık artırmayla satışa sundu. El yazısı notlardan kahve fincanlarına, tütsülerden seramik kaplumbağalara kadar pek çok parça koleksiyonda yer aldı.

  • Manchester City, Pep Guardiola'nın çalışma odasındaki kişisel eşyalarını açık artırmayla satışa sundu.
  • Açık artırmada Guardiola'nın kahve fincanı takımı, tütsü koleksiyonu ve seramik kaplumbağalar yer alıyor.
  • Erling Haaland'ın Premier Lig'deki 100. golüne imzaladığı futbol topu da satışa çıkarıldı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın kulüpteki görev süresi boyunca kullandığı çalışma odasındaki kişisel eşyaları açık artırmayla satışa sundu.

ÖZEL KOLEKSİYONDA DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER

Açık artırma listesinde yer alan en ilgi çekici parçalar arasında Pep Guardiola’nın kahve fincanı takımı ve tütsü koleksiyonu yer alıyor. Bunun yanı sıra tecrübeli teknik adamın masasında bulunan iki seramik kaplumbağa ile boyanmış bir yıldızdan oluşan biblo seti de satışa çıkarılan ürünler arasında. Etkinliğin öne çıkan bir diğer parçası ise yıldız futbolcu Erling Haaland’ın Premier Lig'deki 100. golüne özel olarak imzaladığı futbol topu oldu. Guardiola’nın kazandığı kupalarla çekilmiş fotoğrafları ve kulüpteki unutulmaz anlarına ait çerçeveli görseller de açık artırma kapsamına dahil edildi.

TEKLİFLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Manchester City, futbolseverlerin eşyaları daha detaylı inceleyebilmesi adına Guardiola’nın ofisine ait 360 derecelik sanal bir görüntü yayımladı. Taraftarlar ve koleksiyoncular, özel bir platform üzerinden açık artırmaya katılarak teklif verebiliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti

Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesinde 3 kişiyi daha öldürecekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Godzilla vs. Kong filminin genç yıldızı Kaylee Hottle hayatını kaybetti

Dünya onu 13 yaşındayken tanıdı: King Kong'un yıldızından acı haber

Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

Dehşet anları! Fabrikaya atmaya çalışırken elinde patladı
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

CHP'de peş peşe istifalar! Aralarında belediye başkanı da var
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek