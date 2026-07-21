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Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki

Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki Haber Videosunu İzle
Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki
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"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilip sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen fenomen Fatma Soydaş'a Beştepe'den de sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral yaptığı açıklamada, "İnancımıza hakareti ucuz ve tiksindirici içeriklerle pazarlamaya çalışan sapkın zihniyetler bilmelidir ki; Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir." dedi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı ve gözaltı talimatı verdi.
  • Fatma Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarına Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gözaltı ve erişim engeli kararını desteklediğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram'da yaptığı paylaşımların "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirilen sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini ve hesaplara erişim engeli kararı alındığını açıkladı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, gözaltına alınması için talimat verildiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesapları hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/8361 D.İş sayılı kararıyla erişimin engellenmesine hükmedildiği kaydedildi. Başsavcılık açıklamasında, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

OKTAY SARAL: TÜRKİYE, DİN DÜŞMANLARININ CİRİT ATACAĞI BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saral şunları söyledi: "Gözaltı kararı ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli isabetli ve yerindedir. İnancımıza hakareti ucuz ve tiksindirici içeriklerle pazarlamaya çalışan sapkın zihniyetler bilmelidir ki; Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Çok güzel bir cevap vermiş Bakanım

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