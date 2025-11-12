Haberler

Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor Haber Videosunu İzle
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden son duruma ilişkin açıklama yaptı. Geladze, 18 askerin naaşına ulaşıldığını, 2 askerin arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

  • Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türkiye'ye ait C-130 askeri kargo uçağının düştüğü bölgede 18 şehit askerin naaşına ulaşıldığını ve 2 askerin naaşının arandığını belirtti.
  • Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan makamları ile koordineli olarak uçak enkazında arama kurtarma ve kaza kırım incelemelerine 06.30'da başlandığını açıkladı.
  • Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu.

GÜRCÜ BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor

UÇAK ENKAZINDA İNCELEMELER BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" denildi.

ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde:

  • Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz,
  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği,
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan,
  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci,
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.