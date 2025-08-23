Gurbetçilerin yoğun olduğu Kapıkule'de araç çıkış süresi, 2 saatten 39 dakikaya düştü

AVRUPA'da yaşayıp, Türkiye'deki yaz tatillerini tamamlayarak dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşarken, sınır kapısındaki tedbirler de arttırıldı. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, önceki yıllarda 2 saati aşan bekleme sürelerinin olduğunu belirterek, "39 dakikada bir aracın, Türkiye'den çıkış yaptığını tespit etmiştik. Önceki yıllara göre gerçekten çok daha iyi durumdayız, daha iyi duruma da getireceğiz" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek üzere 22 Haziran'dan itibaren ana vatana gelen gurbetçilerin ülkelere dönüşleri sürüyor. Tatilleri sona eren gurbetçiler, ana vatandan ayrılmadan önceki son durak olan, Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Türk vatandaşları, bir yandan Türkiye'de tatillerini geçirmenin mutluluğunu bir yandan da ana vatana veda etmenin hüznünü yaşıyor.

40 İLDEN GÖNÜLLÜ PERSONEL

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kapıkule'de gurbetçilerle sohbet edip, çalışmaları inceledi. Gurbetçilerin giriş-çıkışlarında işlemlerinin hızlı şekilde tamamlanması için tedbirler alındığını söyleyen Karaburun, "Daha önceki zamanlarda sorun yaşadığımız alanları tespit ederek, bu alanlarda kendimizi yeniledik. Ciddi bir personel takviyesi yaptık. Edirne ilimizde gurbetçi sezonumuzla ilgili İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla, Sayın Valimizin destekleriyle 40 ilden gönüllü personelimiz, şu anda pasaport kontrolünde gurbetçilerimizin izinlerini, geliş -gidişlerini daha konforlu sürdürebilmeleri için, giriş-çıkışlarını daha rahat yapabilmeleri için yaklaşık 2 aydır çalışıyorlar. Bir ay daha çalışacaklar burada. Bu bizim için ciddi bir güç" dedi.

'PERSONEL KAPASİTESİNİ YÜZDE 100 ARTTIRDIK'

Karaburun, "Burada bildiğiniz gibi Türkiye'ye giriş yönünde 12 peronumuz var. Her perona 2 personel görevlendirerek, yüzde 100 kapasite artışına gittik. 24 personel aynı anda burada hizmet verebildi. Çıkış yönü de aynı şekilde, neredeyse yüzde 100 personel artışımız var. Tabii burada çıkış yönlü işlemlerimizde Bulgar meslektaşlarımızın ne kadar hızlı ülkelerine kabul yapabildikleri ile de bağlantılı çalışıyoruz. Bulgar meslektaşlarımız ne kadar hızlı alırlarsa, biz de o kadar çıkış işlemi yapabilecek kapasitedeyiz. Fazlasıyla yapabilecek kapasitedeyiz. Onlarla da sürekli görüşme halindeyiz. Gerek Sayın Valimiz gerek gümrük bölge müdürümüz gerek biz emniyetteki muhataplarımızla onların da kapasitelerini özellikle bu yoğunluğun pik yaptığı günlerde daha üst seviyede kullanmaları için sürekli irtibat halinde çalışıyoruz" diye konuştu.

'GEÇİŞ SÜRELERİNDE FARK AÇILDI'

Karaburun, önceki yıllarda 2 saati aşan bekleme sürelerinin olduğunu belirterek, "Bu sene daha önceki yıllara göre gözle görülür bir şekilde geçiş hızlarında süre yönünden fark açıldı. Biz de bundan çok memnunuz. Gurbetçilerimizin bir an önce sağ salim evlerine, çalıştıkları ülkelere ulaşması arzusundayız. Bu süreyi daha da iyi yapmak için, daha iyi hale getirmek için gene gayretli bir şekilde çalışıyoruz. İki yıl önce biz buraya geldiğimizde 12 saatler, 14 saatler, 16 saatler, 7 saat gibi sürelerde beklemelerin olduğunu, biz kendimiz müşahede ediyorduk. İleride caminin orada bir bekleme alanımız var, orası sürekli neredeyse doluydu. Şu anda yılın 1 ya da 2 günü gümrük alanı dışına taşıma oldu ve neredeyse bu alan dışındaki yerler de çoğu zaman boş kaldı" dedi.

'BİR ARAÇ 39 DAKİKADA ÇIKIŞ YAPIYOR'

Karaburun, "39 dakikada bir aracın, Türkiye'den çıkış yaptığını tespit etmiştik. Önceki yıllara göre gerçekten çok daha iyi durumdayız, daha iyi duruma da getireceğiz. Burada kişilerin kendilerine bağlı, özel sorunları çıkmadığı sürece araçlarıyla ilgili ya da pasaport kontrolüyle ilgili kendilerinin incelenmesi gereken detaylı bir konuları olmadığı sürece, hiç bekleme yapmadan işlemlerini tamamlıyoruz. Bu noktada geçen haftaki süremiz, Sayın Valimiz buradayken ki ölçtüğümüz 39 dakikaydı. Bizim hedefimiz, daha da kısa sürede gurbetçilerimizi buradan çıkartabilmek. Pik günlerde bu biraz daha Bulgar meslektaşlarımızın hızına bağlı olarak biz istemesek de uzayabiliyoruz. Onu da en kısa sürede düşürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GURBETÇİLER İÇİN İKİ AYRI BROŞÜR

Gurbetçiler için Türkiye'ye giriş-çıkışta bilgilendirici iki ayrı broşür dağıttıklarını söyleyen Karaburun, "Özellikle girişte Türkiye'deki ihtiyaç duyabilecekleri acil telefon numaraları ya da bize nasıl ulaşabilecekleri, bizden nasıl bilgi alabilecekleri dair bir broşürümüz var. Çıkışta da ayrı bir broşür hazırladık. Sırbistan, yol boyunca Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'daki misyonlarımızı, yurt dışı temsilcilerimizi ya da acil durumlarda ihtiyaç olduğunda ulaşabilecekleri hatların ellerinin altında olsun istiyoruz. Küçük bir rehber gibi küçük bir broşür hazırladık. Onlara yol boyunca ihtiyaçları olduğu zaman daha kolay bizlere ve oradaki Türk yetkililere ulaşmaları için broşür hazırladık. Bunun da vatandaşlarımızın memnuniyetle karşıladıklarını müşahede ediyoruz, görüyoruz. Bu da bizim için mutluluk verici" dedi.

'TATİLİN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIK'

Mersin'deki tatilin ardından yaşadığı Fransa'ya dönen Zekeriya Şahin, "Türkiye'de 3 hafta kaldık, şimdi de iznimiz bitti ve geri dönüyoruz. Şu anda hüzünlüyüz. Tatil çok çabuk bitti gibi geliyor. Çünkü nasıl geçtiğini anlamadık. Çok kısa sürdü. Üzülüyor insan ama dönmek zorundayız, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

'İSTEMİYORUZ AMA GİTMEK ZORUNDAYIZ'

Tatilini memleketi Nevşehir'de geçirmesinin ardından Almanya'ya dönüş yolculuğuna geçen Yasin Durucan da "Tatilimiz çok güzel geçti, tekrardan anne ve babamızı gördük, ailemizi ziyaret ettik, köyümüze gittik. Oradan Kapadokya'yı gezdik. Gerçekten çok özlemiştik memleketimizi ve ailemizi, özlem giderdik. Yaklaşık 2 senedir göremiyorduk. Biraz hüzün var dönüşe geçtiğimiz için ama çocukları Almanya'da bırakmıştık, onları da özledik. İki arada bir derede kalıyoruz. Gitmek istemiyoruz ama gitmek zorundayız. Kapıdaki sistemde aslında güzel. Bu kadar yoğunluğa göre, bu kadar beklemek normal. Askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz var; her şey güzel organize edilmiş" dedi.

'GERİ DÖNMESİ KÖTÜ'

Tatilini Antalya'da geçiren Güngör Ulusoy da "Antalya'dan geldik, Almanya'ya gidiyoruz. Tatilimiz çok güzeldi. Çıkışta bekleme olmasa aslında daha güzel ama yapacak bir şey yok. Tatil boyunca çok eğlendik ama geri dönmesi kötü, üzülüyoruz" diye konuştu.