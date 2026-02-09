Haberler

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye, Hatay, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli yağış ve sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri başta olmak üzere Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Adana'nın Ceyhan ve Kozan ilçeleri, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağış öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
