Haberler

Meteorolojiden Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. Yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ilk saatlerden itibaren güneydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışların, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneyinde yağmur ve sağanak, Şırnak ve Siirt'in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yağışların 1700 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar ve yer yer kar erimeleriyle sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var

Göçmenlerin geleneği ülkeye kabusu yaşattı! Artık 6 bin TL cezası var
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Alizade'den Beren Saat'e gönderme

''Sen Bihtersin kendine gel'' sözleriyle eleştirdi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu