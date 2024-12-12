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Güney Kore Savunma Ataşesi Trabzon'da Gazilerle Buluştu

Güney Kore Savunma Ataşesi Trabzon'da Gazilerle Buluştu
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Trabzon'da, Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin düzenlediği yemekte gazilerle bir araya geldi. Vali Yıldırım, Türkiye'nin tarihi dostluğu ve Kore Savaşı'ndaki yardımları vurguladı.

Trabzon'da, Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, gazilerle bir araya geldi.

Ataşelik ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığınca bir restoranda organize edilen yemeğe, Vali Aziz Yıldırım, Ataşe Sim Pyo Lee, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Yıldırım, Türkiye'nin her zaman din ve ırk ayrımı yapmadan mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihten gelen bu tutumunun günümüzde de devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların değişik vesilelerle mağduriyetlerini giderebilmek, hakkını savunabilmek için oralara gidiyor ya da elemanlarını gönderiyor. O zamanki devlet idarecilerimiz de Kore'ye asker göndermişler ve Kore'yi düşman işgalinden kurtarıp bugünkü seviyesine gelebilmesi için özgür olma yolunda kendilerini feda etmişler ya da gayret sarf etmişler. Bu çaba hiçbir zaman unutulmaz, Koreli dostlarımız da bunu hiçbir zaman unutmanmışlar zaten." dedi.

Yıldırım, Lee'nin Trabzon'da gazilerle bir araya gelmesinin de Türkiye'nin yaptıklarının hala unutulmadığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Kore'deki insanlara her zaman yakınlık duyduk. Hala daha bu yakınlığı artırarak devam ettiriyoruz. Güney Kore ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşliğini bundan sonra da güçlendirerek devam edecektir. Dostluğunun hiç ölçüsü yoktur." diye konuştu.

Ataşe Lee ise davete katılanlara teşekkür ederek, "Gazilerimizin Kore Savaşı'nda gösterdikleri fedakarlık ve yardımı asla unutmayacağız. Kore olarak kalbimizin her zaman dost ve kardeş ülke Türkiye ile beraber olduğunu belirtmek isterim. Bütün Kore gazilerine sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk da 1950'de Kore halkının bağımsızlığı için ABD'den sonra BM'nin çağrısı üzerine ilk asker gönderen ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Vali Yıldırım, Lee ve Yumuk, 92 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun'a madalya ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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