Güney Afrika'nın Paris büyükelçisi, otelin önünde ölü bulundu

Fransa, Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın ölümüyle sarsıldı.

GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN HABER ALINAMIYORDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Mthethwa'nın eşi Philisiwe Buthelezi, Büyükelçi'den dün endişe verici bir mesaj aldıktan sonra durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Polis, intihar etmesinden endişe edilen Mthethwa'nın telefonunun dün en son yerel saatle 15.00'te sinyal verdiği Boulogne Ormanı'nda aramalar yaptı.

PARİS'TE OTELİN ÖNÜNDE CESEDİ BULUNDU

Paris Savcılığı, dünden bu yana aranan 58 yaşındaki Mthethwa'nın cansız bedeninin Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulunduğunu açıkladı. Mthethwa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Büyükelçi'nin otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa

GÜNEY AFRİKA'DAN AÇIKLAMA

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Paris'te ölü bulunan Büyükelçi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, Büyükelçi Mthethwa'nın vefatından derin üzüntü ve teessür duyduğu belirtildi.

Mthethwa'nın, Polis Bakanlığı, Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı görevlerinin yanı sıra 2010 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nde görev yaparak kamu hizmetine önemli katkılar sağlayan bir devlet adamı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Hayatı boyunca kamu hizmetine bağlılığını, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) en üst karar alma organlarındaki uzun süreli katkılarıyla da ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

ARALIK 2023'TEN BU YANA PARİS BÜYÜKELÇİSİYDİ

Açıklamada, Aralık 2023'ten beri Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Mthethwa'nın ölümüne ilişkin koşulların Fransız makamlarınca soruşturulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: "Güney Afrika hükümeti, bu büyük keder döneminde Büyükelçi Mthethwa'nın ailesine, dostlarına ve meslektaşlarına en derin ve içten taziyelerini sunar. Büyükelçi, geride eşi ve çocuklarını bırakmıştır. Bizler, ulusumuza sarsılmaz vatanseverliği ve hizmetiyle bıraktığı mirası onurlandırıyoruz."