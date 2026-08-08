Haberler

Güney Afrika'dan Çin'e 200 Bin Ton Soya İhracı

Güney Afrika'dan Çin'e 200 Bin Ton Soya İhracı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAPE TOWN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın kasım ayında Çin'e ihraç edeceği yaklaşık 200.000 ton soya fasulyesinin, Güney Afrika'nın gelişen soya fasulyesi sektörüne güçlü bir ivme kazandırması ve yurtiçi stokların azaltılmasına yardımcı olması bekleniyor.

CAPE TOWN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın kasım ayında Çin'e ihraç edeceği yaklaşık 200.000 ton soya fasulyesinin, Güney Afrika'nın gelişen soya fasulyesi sektörüne güçlü bir ivme kazandırması ve yurtiçi stokların azaltılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Yerel basında cuma günü yer alan haberlere göre, ihracat anlaşması, Çin'in Beijing ile diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya koyduğu sıfır gümrük politikası sayesinde yapıldı. Çin daha önce Güney Afrika'dan ihraç edilen soya fasulyesine yüzde 3 düzeyinde gümrük vergisi uyguluyordu. Sıfır gümrük politikasıyla Güney Afrikalı ihracatçıların, Güney Amerika'daki rakiplerine kıyasla ton başına 15 ABD doları tutarında bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Güney Afrika Tahıl ve Yağlı Tohumlar Ticaret Birliği'nden yapılan açıklamada, anlaşmanın "özellikle gelecekteki pazar fırsatlarını güvence altına alarak yerel sektörün çok ihtiyaç duyduğu desteği" sağlayacağı belirtildi.

İlk olarak 2023 yılında Çin'e soya fasulyesi ihraç eden Güney Afrika, o dönemde üç gemiyle toplam 147.000 ton soya fasulyesi tedarik etmişti. Ülke, yeni yapılan anlaşma kapsamında Çin'e ikinci kez soya fasulyesi gönderecek.

Güney Afrika'nın 2025-2026 yaz sezonunda rekor düzeyde soya fasulyesi hasadı gerçekleştirdiği bildiriliyor. Ürün Tahmin Komitesi nisan ayında 2,8 milyon ton hasat yapılacağı tahmininde bulunmuştu.

Birlik, Çin'in tüccarlar, ihracat terminalleri ve silolara yönelik yıllık kayıt sürecinin tamamlanması da dahil olmak üzere anlaşmaya yönelik hazırlıklara devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı