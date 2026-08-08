Güney Afrika'dan Çin'e 200 Bin Ton Soya İhracı

CAPE TOWN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın kasım ayında Çin'e ihraç edeceği yaklaşık 200.000 ton soya fasulyesinin, Güney Afrika'nın gelişen soya fasulyesi sektörüne güçlü bir ivme kazandırması ve yurtiçi stokların azaltılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Yerel basında cuma günü yer alan haberlere göre, ihracat anlaşması, Çin'in Beijing ile diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya koyduğu sıfır gümrük politikası sayesinde yapıldı. Çin daha önce Güney Afrika'dan ihraç edilen soya fasulyesine yüzde 3 düzeyinde gümrük vergisi uyguluyordu. Sıfır gümrük politikasıyla Güney Afrikalı ihracatçıların, Güney Amerika'daki rakiplerine kıyasla ton başına 15 ABD doları tutarında bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Güney Afrika Tahıl ve Yağlı Tohumlar Ticaret Birliği'nden yapılan açıklamada, anlaşmanın "özellikle gelecekteki pazar fırsatlarını güvence altına alarak yerel sektörün çok ihtiyaç duyduğu desteği" sağlayacağı belirtildi.

İlk olarak 2023 yılında Çin'e soya fasulyesi ihraç eden Güney Afrika, o dönemde üç gemiyle toplam 147.000 ton soya fasulyesi tedarik etmişti. Ülke, yeni yapılan anlaşma kapsamında Çin'e ikinci kez soya fasulyesi gönderecek.

Güney Afrika'nın 2025-2026 yaz sezonunda rekor düzeyde soya fasulyesi hasadı gerçekleştirdiği bildiriliyor. Ürün Tahmin Komitesi nisan ayında 2,8 milyon ton hasat yapılacağı tahmininde bulunmuştu.

Birlik, Çin'in tüccarlar, ihracat terminalleri ve silolara yönelik yıllık kayıt sürecinin tamamlanması da dahil olmak üzere anlaşmaya yönelik hazırlıklara devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua