GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ekim 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Peter Magyar ile görüşecek, "23 Ekim 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı" Anma Töreni Oturumu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından kabul edilecek, Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Budapeşte)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 12. Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret edecek.

(Ankara/13.30)

2 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'deki Güneştepe İlkokulu'nda "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3 - AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(İzmir/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GO Global Türkiye 2026 Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

3 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Hizmet Binaları ve Tesisleri Açılış Töreni'ne, İlim Yayma Cemiyeti İstiklal Yolunda Şehit Şerife Bacı Şiir Yazma Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Kastamonu/16.00/18.30)

4 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank ve Kanada Eximbank İşbirliği İmza Töreni'ne iştirak edecek, Slovakya Başbakan Yardımcısı Denisa Sakova ile görüşecek, Türkiye-Slovakya JETCO ve Türkiye-Slovakya İş İnsanları Yuvarlak Masa toplantıları ile GO Global Türkiye 2026 Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/08.30/09.30/10.15/11.00/14.00)

5 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta-Şabanözü yolunda inceleme yapacak, Kurşunlu-Korgun Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, yapımı süren Çankırı çevre yolunda incelemede bulunacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Çankırı/10.00/11.00/14.30/15.00/16.30/17.00)

6 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ile finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

7 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı bitkisel üretim 2. tahminini, 2025 yılı yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılacağı R4+E3 (Almanya, İngiltere, Fransa) Toplantılarına ev sahipliği yapacak.

(İstanbul)

2 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı düzenlenecek.

(İstanbul)

3 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SocGov 2026: Dijital Analitik ve Akıllı Yönetişim Uluslararası Forumu"na katılacak.

(Hankendi)

4 - Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

5 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

6 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/10.00)

2 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı arasındaki İşbirliği Mutabakat Zaptı imza törenine katılacak.

(Tiflis)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Edirne Makedonya Kule Müzesi'ni ziyaret edecek, İl Halk Kütüphanesi ve Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nin açılışlarına katılacak.

(Edirne/11.00-14.00)

SPOR

1 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzyılı" basın açıklaması yapacak, Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı ve şehir kütüphanesi açılışı törenlerine katılacak, esnafla bir araya gelecek, Melekbaba Spor Kompleksi'ni ziyaret edecek ve Gençlik Buluşması etkinliğinde yer alacak.

(Malatya/10.00/11.00/13.00/14.30/15.30/18.00)

2 - Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

3 - Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Boluspor-Artı Değer Vanspor FK maçıyla başlayacak.

(Bolu/20.00)

4 - Nesine 3. Lig'in 8'inci haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 karşılaşmayla başlayacak.

5 - Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7'nci haftası 1 müsabakayla başlayacak.

6 - Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

(Pire/21.15)

7 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Glint Çayırova Basket-Bursaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/19.00)

8 - Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Spor Toto, Kuzey Makedonya'nın GRK Ohrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ohrid/19.30)

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Kaynak: AA