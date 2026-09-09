GÜNCELLEME 2 - Adana’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Enizçakırı Mahallesi'nde dün çıkan ve Aladağ ile İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına yayılan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yangına, aralarında 3 söndürme uçağı, 12 helikopter, 58 arazöz ve 8 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da olduğu 173 araç ve 717 personelle müdahale ediliyor.

Vali Mustafa Yavuz'dan açıklama

Vali Mustafa Yavuz, İmamoğlu ilçesi Musulu Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yavuz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kozan ilçesinde dün başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle önce İmamoğlu ilçesine ardından da Aladağ ilçesine yayılma gösterdiğini söyledi.

Ekiplerin yangının söndürülmesi için canla başla mücadele ettiğini belirten Yavuz, Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi'ndeki yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ifade etti.

İmamoğlu ilçesinde yangının devam ettiğini vurgulayan Yavuz, "8 Eylül'de gece saatlerinde yangının ilk başladığı Kozan ilçemizdeki Enizçakırı mevkisinde de zaman zaman arazinin engebeli ve sarp olması, bazen karadan müdahalenin zor olduğu dakikalarda havadan müdahale edilerek orada da şu anda yangına müdahale ediliyor." diye konuştu.

Vali Yavuz, bölgede dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının geniş bir alana yayıldığını hatırlattı.

Bölgede şu anda rüzgarın iyi olduğunu belirten Yavuz, ekiplerin hem karadan hem de havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"İhtiyaç oldukça araçlarımızın sayısını artırıyoruz"

Vali Yavuz, söndürme çalışmalarına destek için başka uçak ve helikopterlerin de yolda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yine bir İHA'mız havadan sürekli olarak bize görüntü gönderiyor. Emniyetimize ait 8 TOMA'mız özellikle yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini önleme noktasında tedbir alıyor. Bununla birlikte 58 arazözümüz şu anda orman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın koordinasyonunda sahaya yayılmış durumdalar. Yine 24 su tankerimiz su ihtiyacını karşılıyor. Yakınımızda Yedigöze Barajı'mız var. Aynı şekilde Seyhan Nehri'miz, hemen yanı başımızda sulama kanallarımız var. O açıdan su noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. En azından hızlı bir şekilde su takviyesi yapılmış oluyor. İhtiyaç oldukça araçlarımızın sayısını artırıyoruz."

Üç ilçe yangından etkilendi

Şu ana kadar üç ilçede yaklaşık 15 mahallenin yangından etkilendiğini ifade eden Yavuz, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle yangının yayılım gösterdiğini dile getirdi.

Vali Yavuz, vatandaşın canına bir şey gelmemesi noktasında tahliyelerin de gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 285 hanede 835 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Bu yangında sevindirici olan taraf herhangi bir cana bir zarar gelmedi. Herhangi bir vatandaşımızın canına bir şey gelmedi. Burada yeşil vatanımız yanıyor, ormanlarımız içerisinde bizlere emanet olan canlılar zarar görüyor, ordaki biyoçeşitlilik zarar görüyor ama vatandaşlarımızın şu ana kadar canına bir şey gelmemesi bizim bu anlamdaki tek tesellimiz diyebiliriz."

"Zarar gören evlerimiz ve ahırlarımız var"

Yangın nedeniyle Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi ile Üçtepe'deki Elifçeler alt mahallesinde bazı evlerin ve ahırların yangından etkilendiği bilgisini veren Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Zarar gören evlerimiz ve ahırlarımız var. Şimdi AFAD'ımızın koordinasyonunda kurumlarımız yangın bittikten sonra buralardaki zarar tespitlerini yapmış olacağız. Bu yapılarımızı da ister ahır, ister diğer müştemilatlar, isterse evler olsun bunların da zarar tespitlerini yapacağız. İnşallah hem bakanlıklarımız hem de ilgili kurumlarımız bu anlamda vatandaşımızın yanında yer alacağız. Bu yangının tez zamanda söndürülmesini, kontrol altına alınarak soğutulmaya başlanmasını diliyorum. Yeşil vatanımızın, bir ağacımızın bir canlımızın daha zarar görmesini arzu etmiyoruz. Böyle giderse bu yoğun, kararlı mücadeleyle ve rüzgar da eğer bize yardımcı olursa inşallah akşam saatlerine doğru büyük bir mesafe katedeceğimizi düşünüyorum."

Kozan ilçesinde dün iki noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıkmıştı. Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki alevler ekipler tarafından kontrol altına alınmış, Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangın ise rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere ve ilçelere yayılmıştı.

Kaynak: AA