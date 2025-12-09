Haberler

Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusu

Güncelleme:
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, olay sonrasında kamuoyunda dolaşıma giren iddialar yeni bir hukuki adım getirdi. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği ve hedef gösterici paylaşımlarda bulunulduğu gerekçesiyle 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

  • Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı, 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
  • Suç duyurusu, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve gerçeğe aykırı iddialar ortaya atma gerekçeleriyle yapıldı.
  • Avukat Merve Uçanok, benzer eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar hakkında ek suç duyuruları yapılacağını açıkladı.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü (Gül Tut) ile ilgili soruşturma sürerken, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı, müvekkilleri hakkında ortaya atılan iddialar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in avukatı 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binada meydana gelen olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatlığını yürüten Merve Uçanok, müvekkilleriyle birlikte Yalova Adliyesi'ne gelerek çeşitli iddiaları gündeme getirdi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL İDDİASI

Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkillerinin bilgisi dışında ses kaydı almak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve gerçeğe aykırı iddialar ortaya atmakla suçladıkları B.D., R.G., Ç.K., Ferdi Aydın ile avukatlar Gülşah M., Gizem A., Özge Ö. ve Gülter'in erkek arkadaşı Kervan E. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in avukatı 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Soruşturma kapsamında adı geçen İ.Ö.'nün de avukatlığını üstlenen Uçanok, yaptığı açıklamada müvekkilinin sosyal medya üzerinden sistematik saldırılara maruz kaldığını ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele iddiasında bulunan bazı kişiler, kontrolsüz sosyal medya yayınlarında müvekkilim İ.Ö.'nün kişisel verilerini ifşa etmekte ve özel hayatını hedef alan söylemlerde bulunmaktadır. Bu saldırıların temel nedeni, müvekkilimin gazetecilik görevi kapsamında görüşlerini açıklamasıdır. Bu tutum hem müvekkilimi hem de ailesini zor durumda bırakmakta ve ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır."

Uçanok, sadece İ.Ö.'nün değil, farklı düşünen kadınların ve gazetecilerin de benzer saldırılara hedef olduğunu savundu ve "Toplumu manipüle eden ve kadınları hedef gösteren bu anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında farklı suç başlıkları üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Uçanok, benzer eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar hakkında da yakın zamanda ek suç duyurularında bulunulacağını açıkladı.

