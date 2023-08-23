Gülcan Kış'tan Bakan Tekin'e: "Okul Binalarının Güçlendirilmesi ve Hasar Tespit Çalışmalarının Yapılmasına Yönelik 6 Şubat Depremleri Sonrası Ne Gibi...

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, velilerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin deprem konusunda büyük tedirginlik yaşadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Deprem sonrası toplanılacak ilk alanlar olması, ihtiyaçların karşılanacağı ilk yerlerden olması sebebiyle, okul binalarının güçlendirilmesi ve hasar tespit çalışmalarının yapılmasına yönelik 6 Şubat 2023 depremleri sonrası ne gibi çalışmalar yapıldı” diye sordu. Kış, “Depremde okulların hasar görmemesi gerekiyor. Bir deprem anında binlerce öğrenci göçük altında kalabilir. Böyle bir felaketi de Türkiye kaldıramaz” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, velilerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin deprem konusunda büyük tedirginlik yaşadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Deprem sonrası toplanılacak ilk alanlar olması, ihtiyaçların karşılanacağı ilk yerlerden olması sebebiyle, okul binalarının güçlendirilmesi ve hasar tespit çalışmalarının yapılmasına yönelik 6 Şubat 2023 depremleri sonrası ne gibi çalışmalar yapıldı" diye sordu. Kış, "Depremde okulların hasar görmemesi gerekiyor. Bir deprem anında binlerce öğrenci göçük altında kalabilir. Böyle bir felaketi de Türkiye kaldıramaz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala velilerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin deprem konusunda büyük tedirginlik yaşadığını, okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşandığını belirtti. Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Kış, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Konuya ilişkin bir videolu açıklama yapan Kış, şunları söyledi:

"OKULLARIN DEPREME NE KADAR DAYANIKLI OLDUĞU EN ÖNEMLİ KONULARIN BAŞINDA GELMEKTEDİR"

"Kısa süre önce yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri sonrası 'ülke olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız' soruları tekrar gündeme gelmiştir. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan her deprem sonrası binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğu, gerekli incelemelerin ve önlemlerin alınıp alınmadığıyla ilgili de tartışmalar yaşanmaktadır. Özellikle çocuklarımızın gününün önemli bir kısmını geçirdikleri okulların depreme ne kadar dayanıklı olduğu en önemli konuların başında gelmektedir.

Eylül ayında yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasıyla beraber; velilerimiz, vatandaşlarımız okulların depreme ne kadar hazırlıklı olduğu, binaların depreme dayanıklı olup olmadığı, hasarlı binalarda mı eğitim yapılacağıyla ilgili endişe yaşamaktadırlar. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, '2023-2024 eğitim-öğretim yılını eylül ayı itibarıyla aldığımız tüm tedbirlerle sorunsuz, huzurlu ve mutlu bir şekilde başlatacağız' şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak kamuoyu bu tedbirleri merak ediyor. Çünkü yetkililerin verdiği bilgilere göre hala okullardan depreme dayanıklılık testi, gerekli incelemelerin yapılamadığına dair hasarlı ve kusurlu binalar olduğuna dair şikayetler yaşadığı ifade ediliyor.

"BİNLERCE OKULUN RİSK DURUMU HALA BELİRSİZ"

Binlerce okulun risk durumu hala belirsiz. Bu şikayetlere ne oranda geri dönüş yapıldı? Şu ana kadar depreme dayanıklılık testinden geçen okul sayısı kaçtır? Hangi bakanlıklar ve kurumlarla koordineli şekilde çalışma yürütülmektedir? Deprem uzmanları olası bir deprem daha beklendiği uyarısını yaparken okullarımız buna ne kadar hazırdır? Çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden depreme dayanıksız okulların acilen güçlendirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Depremde okulların hasar görmemesi gerekiyor. Bir deprem anında binlerce öğrenci göçük altında kalabilir. Böyle bir felaketi de Türkiye kaldıramaz.

Sayın Bakan'ın 'Şu kadar okulda güçlendirme yaptık, inceleme yaptık. Güvenle eğitim-öğretim hayatı başlayacak' açıklamaları havada kalmaktadır. Okullar depreme hazır değil. Gelen şikayetler bunu göstermektedir. Hala müdahale edilmeyen okullar olduğu bilgisi geliyor. Gerekli önlemler alınmazsa bedeli çok ağır olur. Acil olarak okullar incelenmelidir. Kahramanmaraş depremleri sonrası en fazla etkilenen çevre illerden biri Mersin olmuştur. Aynı zamanda en çok göç alan ilde Mersin olmuştur. Mersin'de de okulların depreme dayanıklılık durumu, hasarlı okul sayısı, okulların fiziki yapılarının yeterli olup olmadığı merak konusudur.

"ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA DEVAM EDİP EDEMEYECEKLERİ SORULARI DETAYLARIYLA KAMUOYUNA EN KISA ZAMANDA AÇIKLANMALIDIR"

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Mersin ilimizde deprem konusunda okullarda ne gibi hazırlıklar yapılmıştır? Velilerimiz, çocuklarımız, eğitimcilerimiz bunu merak etmektedir. Olası bir deprem anında gerekli tedbirler Mersin için de alınmış mıdır? Tüm bu soruların cevabını Sayın bakandan bekliyoruz. Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim-öğretim hayatına devam edip edemeyecekleri soruları detaylarıyla kamuoyuna en kısa zamanda açıklanmalıdır."

Gülcan Kış, Bakanı Tekin'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"-'2023-2024 eğitim-öğretim yılını Eylül itibariyle aldığımız tüm tedbirlerle sorunsuz, huzurlu ve mutlu şekilde başlatacağız' şeklinde bir açıklama yaptınız. Bu tedbirler nelerdir? Bu açıklamalarınız tüm Türkiye'deki okullar için geçerli midir?

-Deprem sonrası toplanılacak ilk alanlar olması, ihtiyaçların karşılanacağı ilk yerlerden olması sebebiyle, okul binalarının güçlendirilmesi ve hasar tespit çalışmalarının yapılmasına yönelik 6 Şubat 2023 depremleri sonrası ne gibi çalışmalar yapıldı?

-Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen çevre il olarak Mersin'de, okullarda incelemeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa buna dair tespitleriniz nelerdir?

-6 Şubat sonrası, şu ana kadar Mersin ili ve ilçelerinden kaç okuldan depreme dayanıklılık incelemesi için tarafınıza talep ulaşmıştır? Kaç okul depreme dayanıklılık testinden geçmiştir? Şu anda Mersin ili ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan depreme dayanıksız okul sayısı kaçtır?"