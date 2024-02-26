'Gülbaharlar' organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı Celal Gülbahar dahil 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da Gülbaharlar olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar dahil 16 şüpheli yakalandı.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada; "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız.

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi. "Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, Nitelikli Yağma, Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."