Görme engelli milli halterci Bircan Şimşek'ten 4 dünya rekoru

HALK arasında 'tavuk karası' olarak bilinen 'retinitis pigmentosa' hastalığı nedeniyle görme yetisi yüzde 5'e kadar düşen milli halterci Bircan Şimşek (36), kariyerinde 100'ü aşkın madalya kazandı. Şimşek, son olarak Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 4 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bircan Şimşek, halk arasında 'tavuk karası' olarak bilinen 'retinitis pigmentosa' hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığın ilerlemesi ile Bircan'ın görme yetisi zaman içinde yüzde 5'e kadar düştü. Lise yıllarında rehberlik öğretmeninin yönlendirmesi ile haltere (Powerlifting) başlayan Şimşek, 2 yıl sonra 2007 yılında milli takıma seçildi. Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Şimşek, 3 kez dünya şampiyonu oldu, birçok madalya kazandı. Geçen yıl çapraz bağ sakatlığı yaşayan milli sporcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden antrenmanlara başladı. Şimşek, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde Mersin'de 26 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda farklı kilolarda 4 dünya rekoru kırarak, Avrupa şampiyonu oldu.

'17 YAŞIMDA ŞAMPİYON OLDUM'

Görme Engeller Milli Takım Halter Sporcusu Bircan Şimşek, ilköğretim çağında görme yetisinin yüzde 50'lerdeyken şimdi yüzde 5'lere gerilediğini söyledi. İlkokulda atletizmle ilgilendiğini anlatan Şimşek, "Halter branşı hiç aklımda yoktu. Ankara'da bir bölge şampiyonasında ilk kez şampiyon olmuştum. Milli takım hocaları da benim bu sporu yapabileceğimi gördüler ve 2007 yılında milli sporcu oldum. Brezilya'da katıldığım Dünya Oyunları'nda ilk dünya şampiyonluğumu elde ettim. O zaman sıkletim düşüktü. Orada 52 kiloda yarışmıştım ve daha 17 yaşındaydım. Çok mutlu olmuştum. Yarışmalara giderken şampiyon olacağım düşüncesiyle gitmiyordum. Yine o fikirle Brezilya'ya gitmiştim. Bir derece almayı istiyordum ama şampiyonluk düşünmüyordum. Kısmetimde şampiyonluk varmış. Oraya gittim, şampiyon oldum. İstiklal Marşı'mızı okutturdum. İstiklal Marşı'nı ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkede okutmak, çok büyük bir onurdu benim için" diye konuştu.

'3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUM VAR'

2007'den 2026'ya kadar Türkiye, Avrupa ve dünyada birçok şampiyonaya katıldığını kaydeden Şimşek, "Bu şampiyonaların sonunda toplamda 100'ü geçkin madalyam var. 2011'de Çin'de de Dünya Şampiyonu oldum ve gençler dünya rekoru kırmıştım. Amerika'da da dünya 3'üncülüğü aldım. Kore'de Dünya Oyunları oldu ve orada da dünya 3'üncüsü oldum. 2024'de de Kazakistan'da Dünya Şampiyonası oldu. Orada 2'incilik madalyası aldım. Son olarak da 3 hafta önce Mersin'de Avrupa Şampiyonası oldu. Orada +100 kiloda 4 tane dünya rekoru kırdım ve 2 tane altın madalya aldım. 3 dünya şampiyonluğum var. Ama diğer şampiyonalarda da en kötü derecelerim ya 2'ncilik ya da 3'üncülük. Hiç 4'üncülüğüm yok" dedi.

'BENİM GURUR DUYUYORLAR'

Ailesinin ilk başta halter yapmasını istemediğini ifade eden Şimşek, "Bu bir ağırlık sporu, kendimi sakatlarım düşüncesiyle ailem karşı çıktı ama ben yılmadım. Bu spor sadece erkeklere ait değil. Kadınların da yapabileceğini düşündüğüm için üstüne düşerek, antrenmanlarımı aksatmadan yaparak bu seviyeye kadar geldim. Sonradan ailem de alıştı tabii. Şu an onlar da çok mutlu oluyor, benimle gurur duyuyorlar. Ekim ayında İstanbul'da dünya şampiyonamız olacak. Orada da yine Mersin'de kırdığım rekorlarımı ve şampiyonluğumu devam ettirmek istiyorum. Uzun yıllar disiplinli çalışmanın karşılığını aldım. Yılmadan sporumu yapmaya devam edeceğim. Önümüzdeki şampiyonalarda yeniden bayrağımızı dalgalandıracağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı