Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Tutuklu Sanıklar Tahliye Edildi

ANKARA'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerin de dahil olduğu 6'sı emniyet mensubu 11 sanık hakkındaki 'gizli tanık' davasında, tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması, 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından iddianame hazırlanarak dava açıldı. Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Temmuz'daki ilk duruşmasında Metehan İlkyaz tahliye edildi. Bugün görülen 2'nci duruşmada sanıkların tamamı hazır bulundu.

'DOKTORLA BİR GÖRÜŞMESİ OLDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis memuru Ç.K., şube müdürünün Kerem Gökay Öner olduğunu belirterek, "O gün çalışıyordum, o sırada bir operasyon için çıktık. İşimiz bittikten sonra ikinci dalga operasyonuna gittik ve orada da işimizi tamamladık. Ekipler odasında otururken A.D. komiser, 'Haydi çıkıyoruz' dedi. Çıktık, 'Hastaneye gidiyoruz' dedi. Doktorla bir görüşmesi oldu, bir kağıt aldık ve geri döndük. İçeriği nedir ya da kimin için olduğunu bilmiyorum. Sonrasında yine o doktorla bir görüşme yaptı, bir kağıt daha aldık ve geri geldik. Sonradan kimin için gittiğimizi öğrendim. Serdar Sertçelik'i hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

'DOKTORA BASKI UYGULAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Ç.K.'nın bahsettiği Organize Suçlarla Mücadele Şubesi komiseri tanık A.D. ise "Ekip amiriydim. Serdar Sertçelik'i sosyal medyadan raporu alınmadan önce tanıdım. Şahsı sonrasında gözaltına aldık ve teslim ettik. Amirim Metehan İlkyaz'dı, hastaneye geçmemiz için talimat verdi. Hastanede, Serdar Sertçelik sarı alandaki gözlem odasındaydı. Doktorla görüştüm, bacağında parçalı kırık olduğu için rapor verdi. Raporu savcıya götürdük ve teslim ettik. Ancak Savcı Bey, bu raporun değerlendirme için yeterli olmadığını bildirdi. Tekrar hastaneye gittim, rapordaki eksiklikleri tamamlayarak doktor bize teslim etti. O ortamda birçok sağlık görevlisi vardı, bizim doktora baskı uygulamamız mümkün değildir" diye konuştu.

'İNŞALLAH MESLEĞİME DÖNECEĞİM'

Tutuklu sanıklardan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, kendisinin en üst amir olduğunu ve tutanakta imzasının bulunmadığını belirterek, "Savunma yapacağım bir suçum yok, iddianameye baktım. Kesinlikle suçsuzum. Geçmişte FETÖ'nün de iftiralarına maruz kalmış bir müdürüm ve hepsinden de alnımın akıyla çıktım. 30 yıllık meslek hayatımı böyle bir iddianameye yem edecek değilim. İtibarım zedelendi; tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. İnşallah mesleğime geri döneceğim" dedi.

Tutuklu, eski Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben şehit çocuğuyum; devletimizin bize tebliğ ettiği görevi yaptık. Serdar Sertçelik'i hiçbir şekilde hiçbir şeye zorlamadık. Sizin karşınızda çok şükür hırsızlıktan ya da rüşvetten bulunmuyoruz. Bulunduğumuz suç mesnetsizdir. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'SAVCI DOKTORA YÖNLENDİRDİ'

Tutuklu sanık Komiser Ufuk Gültekin, savcının talimat verdiğini ifade ederek, "Bu adamın sakat kalma ihtimali var ve savcı doktora yönlendirdi. İddianamede, rapora 'Usulsüz' denmiş, savcı bu raporu görüyor, kabul ediyor, ekleme yapılması talebinde bulunuyor. Savcı Bey'in talimatıyla yapılan bir işlemden ben 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanıklardan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner de suçlamaları reddederek, "İddianameyi incelediğimde Serdar Sertçelik'in kaçmış olduğu ana kadar Cumhuriyet Savcımızın verdiği emirleri yerine getirmiş, takip etmiş bir emniyet müdürüyüm. Ben bu sanıklardan sivilleri tanımıyorum, herhangi bir bağlantım yok. Serdar Sertçelik ile bir bağlantım, tanışıklığım yok. 14 yaşında bu mesleğe girdim, 19 yıl görev yaptım. Bu millete ve devlete borcum çoktur, daha borcumu ödemedim. Takdir mahkemenindir" savunmasını yaptı.

29 OCAK 2025'E ERTELENDİ

Tüm sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar; Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Şevket Demircan, Ramazan Kubat, Murat Çelik, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk'un yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme, Serdar Sertçelik'in babası tutuksuz sanık Erdoğan Sertçelik'in dosyasının ayrılmasına hükmederek duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.