Haberler

Giresun'da 30 Ağustos coşkusu dört ilçede törenlerle kutlandı

Giresun'da 30 Ağustos coşkusu dört ilçede törenlerle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Eynesil, Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Çelenk sunma, saygı duruşu ve konuşmaların ardından Espiye'de şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Giresun'un Eynesil, Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eynesil'de Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkanı Barış Güdük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Karakuş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende öğrenciler şiirler okudu.

Espiye

Espiye'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ahmet Kavanoz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehit İsmail Ünal'ın Çam Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Güce

Güce'de ilçe meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Esra Kodaz Köse ve Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından sona erdi.

Yağlıdere

Yağlıdere'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Ömer Hastrük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, Kaymakam Büyükserin'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz

Batan gemiden acı haber: Can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...

Can pazarı yaşanan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Cemal Enginyurt'a 'evlat gibi danışman' darbesi! 'Elden alıp hesaplarına atardım'

Cemal Enginyurt'a "evlat gibi danışman" darbesi! Bomba itiraflar
2 gündür kayıp olan genç adamın cansız bedeni bulundu

2 gün önce kayboldu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu
HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi

HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı