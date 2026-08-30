Giresun'da 30 Ağustos coşkusu dört ilçede törenlerle kutlandı

Giresun'un Eynesil, Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eynesil'de Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkanı Barış Güdük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Karakuş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende öğrenciler şiirler okudu.

Espiye

Espiye'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ahmet Kavanoz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehit İsmail Ünal'ın Çam Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Güce

Güce'de ilçe meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Esra Kodaz Köse ve Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından sona erdi.

Yağlıdere

Yağlıdere'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Ömer Hastrük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, Kaymakam Büyükserin'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA