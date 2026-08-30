Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen tören, siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tören kapsamında aynı karede yer aldı.

AYNI KAREDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Tören boyunca siyasetçilerin bir araya geldiği anlar objektiflere yansırken, farklı siyasi partilerin liderlerinin aynı karede bulunması dikkat çekti.

Özellikle Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tokalaştığı sırada Özgür Özel’in ikiliye yönelik bakışları dikkatlerden kaçmadı.

30 AĞUSTOS'TA ANLAMLI BULUŞMA

Anıtkabir’deki tören, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamına uygun şekilde siyasi isimleri aynı çatı altında buluşturdu. Liderlerin yan yana geldiği görüntüler günün dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.