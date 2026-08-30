Haberler

Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede Haber Videosunu İzle
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende siyaset dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törende Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Müsavat Dervişoğlu da aynı karede buluştu. Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tokalaştığı sırada Özel’in yüz ifadesi ve ikiliye yönelik bakışları ise dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen tören, siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tören kapsamında aynı karede yer aldı.

AYNI KAREDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Tören boyunca siyasetçilerin bir araya geldiği anlar objektiflere yansırken, farklı siyasi partilerin liderlerinin aynı karede bulunması dikkat çekti.

Özellikle Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tokalaştığı sırada Özgür Özel’in ikiliye yönelik bakışları dikkatlerden kaçmadı.

30 AĞUSTOS'TA ANLAMLI BULUŞMA 

Anıtkabir’deki tören, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamına uygun şekilde siyasi isimleri aynı çatı altında buluşturdu. Liderlerin yan yana geldiği görüntüler günün dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor

Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp kişi sayısı hayli vahim
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende protokol krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi

Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar...
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı