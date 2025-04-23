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Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
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Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Espiye'de Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen törende öğrenciler gösterilerini sundu.

İlçede düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Cem Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Güce

Güce ilçe stadyumunda gerçekleştirilen törende öğrenciler müzik eşliğinde gösterilerini sunup, şiirler okudu.

İlçede yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören türkü şöleninin ardından sona erdi.

Törene, Güce Kaymakamı Ensar Çelik, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Yağlıdere

Yağlıdere'de kapalı spor salonunda düzenlenen törende öğrenciler şiirler okuyarak gösteriler sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere kolay gelmediğini, vatan uğruna yüzbinlerce şehit ve gazi verildiğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Doğankent

Doğankent Mustafa Kemal İlkokulu'nda organize edilen törende şiirler okunarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Deniz Yıldırım ve Belediye Başkanı Rüşan Özden çocukların bayramını kutladı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve ödül verilen törene vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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