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Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
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Giresun'un Eynesil ilçesinde Mustafa Yüksel İlkokulu koordinesinde yürütülen 'Krokiden Makete, Çizimden Sanala' adlı eTwinning projesine Türkiye, Bulgaristan, İtalya ve Romanya'dan 16 okuldan 350 öğrenci katıldı. Proje kapsamında öğrenciler yön bulma, konum belirleme ve mekansal farkındalık becerilerini geliştirdi. Ayrıca Espiye'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el yapımı çiçek sergisi açıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde öğrenciler "Krokiden Makete, Çizimden Sanala" adlı eTwinning projesine katıldı.

Mustafa Yüksel İlkokulu koordinesinde uygulanan projede Türkiye, Bulgaristan, İtalya ve Romanya'dan 16 okuldan 350 öğrenci yer aldı.

???????Proje kapsamındaki eğitim platformunda öğrenciler, yön bulma, konum belirleme ve mekansal farkındalık becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Espiye'de çiçek sergisi açıldı

Espiye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el yapımı çiçek sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Hamzaoğlu, Esentepe Parkı'ndaki serginin açılışında, el emeği çiçeklerin her birinin özel bir hikaye ve zarafet taşıdığını söyledi.

Serginin hem sanat hem de dayanışma ruhunu bir araya getirdiğini ifade eden Hamzaoğlu, vatandaşları sergiye davet etti.

Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan
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