Boynuza benzeyen çatallı ibiği, beyaz küpeleri ve güneşte renk değiştiren telekleriyle ayrışan Gerze horozunun genetik mirası Konya'da korunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, Gerze horozunun genetik özelliklerini koruma ve geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

"Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında enstitüde oluşturulan özel kümeslerde özenle yetiştirilen Sinop'un Gerze ilçesine özgü Gerze horozları ve tavukları, Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında görülüyor.

Özellikle türün horozları, siyah tüyleri üzerinde güneş ışığında oluşan yeşil ve mor yansımalar, boynuza benzeyen kırmızı çatallı ibikleri, beyaz küpeleri, uzun kuyruk telekleri, gösterişli ve dik duruşlarıyla dikkati çekiyor.

Sinop'ta da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde koruma ve ıslah projesi sürdürülüyor.

"Burada korunmasının sebebi iyi bir altyapıya sahip olmamız"

Enstitünün Hayvancılık Araştırmaları Bölümü veteriner hekimi Dr. Halil Harman, AA muhabirine, Gerze horozunun Türkiye'nin önemli yerli hayvan gen kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Irkın karakteristik özelliklerinin kaybolmaması için kontrollü yetiştirme programı uyguladıklarını vurgulayan Harman, damızlık seçimlerinin belirlenen kriterler doğrultusunda yapıldığını dile getirdi.

Gerze horozlarının, özellikle parlak siyah tüy yapısı, vücut formu ve ırka özgü karakteristik özellikleriyle diğerlerinden ayrıldığını anlatan Harman, "Gerze horozu ve tavuğunun burada korunmasının sebebi iyi bir altyapıya sahip olmamız. Bu tavukların en önemli özelliği yerli gen kaynağı olması. Bir acil durumda, savaş durumunda veya büyük bir hastalık nedeniyle bu cins yok olduğunda veya ulaşılamama gibi durumlarda yeniden üretme imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Islah için en iyi horozların ve tavukların civcivleri seçiliyor

Harman, her horozun ve tavuğun ayrı ayrı kayıtlarının tutulduğunu, ıslah çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Islah çalışmaları kapsamında hayvanları bireysel kafeslerde günlük olarak tek tek takip ediyoruz. Hangi hayvanlar iyi yumurtluyor? Hangi hayvanların yumurta şekilleri, ağırlıkları düzgün? Hayvanların yaşama güçleri, ilk yumurta ağırlıkları olsun, bunları değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz yumurtaları seçtiğimiz horozlarla, suni tohumlama yoluyla kuluçkaya koyuyoruz. Doğan civcivleri de tek tek takip ediyoruz. Anneden ve babadan gelen özellikleri taşıyan civcivler arasından verimi yüksek ve fiziksel özellikleri daha iyi olanları seçerek çoğaltmaya devam edeceğiz."

Irkın saflığını özenle koruduklarını vurgulayan Harman, "Gerze tavuğu Anadolu'muzun kadim bir mirası, ülkemizin kendi genetik kaynağıdır. Kendine has özellikleriyle bu tür özenle korunuyor. Sadece Gerze tavuğu değil, bütün bu özel ırklarımız bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda özenle korunuyor." dedi.