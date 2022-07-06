Gerçek babasının kim olduğu 56 yaşında tescillendi

BURSA'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (56), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrenip, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarını açtırdığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, ünlü iş insanının Hakan Yılmaz'ın babası olduğunu tescilledi. Verilen karardan memnun olduğunu belirten Yılmaz, "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi" dedi.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

Hakan Yılmaz'ın, babası Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasından faydalanması için mirasa tedbir kararı koydurduklarını belirten Aydoğdu, "Miras konusunda ise şunu söyleyebilirim. Adli tıp raporu çıktıktan sonra biz Bursa'da Tereke Mahkemesi'nde Hakan Bey'in babası olan Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasa ilişkin terekesinin tespiti ve tereke tespit edildikten sonra buradaki taşınır taşınmaz veya da şirket hisseleri varsa, bunlara ilişkin tedbir kararı istedik. Gelinen aşamada şu anda taşınmazlarla ilgili tedbir kararı alındı. Yine müteveffanın belli başlı şirketlerde gerek kendi şirketinde gerekse dışarıdan hisseler olmak üzere hisseleri var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu. Ancak şu anda şirket ile alakalı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden birtakım belgeler var. Onlar isteniyor. Onlar istendikten sonra artık bu kararla da bir engel kaldığını düşünmüyoruz. Tereke temsilci atanması gerekiyor. Burada iki tane firma var. İki tane firmada ezelden beri Ahmet Nejat Yılmaz'ın kurmuş olduğu aile şirketi. Zaten bu kayıtların hepsi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde mevcut. Ancak mahkeme tabii ki bunu resmi yoldan istemek zorunda. Bunlar dosyaya celp edildikten sonra artık bir engel kalacağını düşünmüyoruz. Bu aşamadan sonra iki firmaya da tereke temsilcisi atanması ve Hakan Bey'in haklarının mahkeme tarafından, tereke temsilcisi tarafından korunmasını bekliyoruz" diye konuştu.