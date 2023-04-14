Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur: "Siyasi İktidar, Kamuda Mülakatı Kaldıracağı Söyleminde Samimiyse Neden Seçimleri Beklemektedir?

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuda işe alımlarda mülakatı kaldırma vaadine ilişkin; “Sözlü sınav uygulaması, Anayasanın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet, vatandaşları arasında ve konu özelinde kamu personelleri arasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Siyasi iktidar, kamuda mülakatı kaldıracağı söyleminde samimi ise neden seçimleri beklemektedir. Uygulamaya Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda sözlü sınavı kaldırarak başlayabilir” dedi.

MERVE GÜVEN

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda işe alınlarda mülakatı kaldırma vaadine ilişkin; "Sözlü sınav uygulaması, Anayasanın 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet, vatandaşları arasında ve konu özelinde kamu personelleri arasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Siyasi iktidar, kamuda mülakatı kaldıracağı söyleminde samimi ise neden seçimleri beklemektedir. Uygulamaya Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda sözlü sınavı kaldırarak başlayabilir" dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı "Kamuda mülakatı kaldıracağız" vaadini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Uğur, yıllardır sözlü mülakatın kaldırılması için mücadele verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"SİYASİ İKTİDAR, ADAM KAYIRMACI ANLAYIŞI ESAS ALARAK SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARINI TARİKATLARA AÇTI"

"Genel Sağlık-İş olarak iktidara yakın olanın değil, çalışkan ve liyakatli olanın hak ettiği yerlere gelmesi gerektiğini savunuyoruz. Hizmetlerin yürütülmesinde liyakat ve yeterlilik temel alınması gerekirken yıllardır uygulanan sözlü sınavla kayırmacılık süregeldi. Siyasi iktidar, adam kayırmacı anlayışı esas alarak Sağlık Bakanlığı kadrolarını tarikatlara açtı. Bugün gelinen noktada 20 yıldır iktidarda olan kendileri değilmiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız' açıklaması yapmıştır.

"SÖZLÜ SINAVIN KALDIRILMASI İÇİN YILLARDIR HUKUKİ MÜCADELE VERMEKTEYİZ"

Genel Sağlık-İş olarak sözlü sınavın kaldırılması için yıllardır hukuki mücadele vermekteyiz. Örneğin Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları düzenlemesi ile KPPS sınavı ile atamaya hak kazananlarının değil de sözlü sınav ile ancak iktidara yakın olanların kamu görevine atanmasının yolu açıldı. Genel Sağlık-İş'in başvurusu üzerine Danıştay, Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları'nın yürütmesini durdurdu.

"GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA, SÖZLÜ SINAVIN KALDIRILMASI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAŞVURDUK, YANIT VERMEDİ"

Siyasi iktidar bu kez geçtiğimiz aylarda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvurularına ilişkin olarak bir duyuru yayınlandı. Burada da sözlü sınav gibi sübjektif bir uygulamada bulunulacağı görülmektedir. Genel Sağlık-İş olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda, yazılı sınavı takiben yapılması planlanan sözlü sınav uygulamasına son verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Ancak henüz bir cevap alamadığımız gibi uygulamaya da son verildiğine ilişkin bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı.

"LİYAKATSİZ KADROLAR YAZILI SINAVDA KENDİSİNDEN YÜKSEK PUAN ALAN SAĞLIK PERSONELİNİN ÖNÜNE GEÇİRİLEREK ATANIYOR"

Sözlü sınavı takiben, liyakatsiz kadrolar, yazılı sınavda kendilerinden daha yüksek puan alan sağlık personelinin de önüne geçirilmek suretiyle atamalar yapılmakta hem kamu hizmetinin kalitesi düşecek. Kamu idaresindeki liyakatsiz atamalar derinleşmeye devam etmektedir. Yazılı sınavdan yüksek puan alıp; bu noktada hukuken 'haklı beklenti' içerisinde olan ancak sözlü sınav uygulaması sonucunda hayatın olağan akışına aykırı notlar verilmek suretiyle sınavdan başarısız sayılarak uğranılan hak kayıplarının sonu kesilmemektedir. Bahsedilen başarısız sayılma işlemleri idari yargı organlarınca iptal edilse bile; memurlar hakkında sınav işleminin iptali sonrasında tekrardan sözlü sınavlar yapılmakta, bunun sonucunda yazılı sınavdan yüksek başarı elde eden memurlar idarelerce yeniden başarısız sayılmaktadır.

"SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI, ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR. SİYASİ İKTİDAR, KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞI SÖYLEMİNDE SAMİMİYSE NEDEN SEÇİMLERİ BEKLEMEKTEDİR?"

Sözlü sınav uygulaması, Anayasanın 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet, vatandaşları arasında ve konu özelinde kamu personelleri arasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Herhangi bir objektif kritere bağlı olmaksızın yapılan, her türlü sübjektif değerlendirmeye açık sözlü sınav uygulaması ile bu fırsat eşitliğinin yaratılamayacağı; tam tersine eşitlik ilkesine aykırı sonuçların doğacağı da aşikardır. Siyasi iktidar, kamuda mülakatı kaldıracağı söyleminde samimi ise neden seçimleri beklemektedir? Uygulamaya Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında sözlü sınavı kaldırarak başlayabilir."