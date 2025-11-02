Genç Gönüllü Nur Helin Adar, Kızılay ile İyilik Hareketine Öncülük Ediyor

Siirt'te 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nur Helin Adar, Kızılay gönüllüsü olmasını sağladığı akranlarıyla köylere yardım ulaştırıyor.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Adar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla Siirt'te Türk Kızılayın lise kulübüne üye oldu.

Yaşı küçük olduğu için deprem bölgesine gönderilmeyen Adar, ekiplerin kentteki çalışmalarına katkı sundu.

Türk Kızılay Siirt Şubesince bu yıl ağustos ayında Genç Kızılay Siirt Üniversite Topluluğu Başkanı seçilen Adar, 120 üniversiteli genci üye yaptı.

Kızılayın iyilik hareketine öncülük eden Adar ve topluluk üyesi gençler, köy köy gezerek Kızılayın yardımlarını ulaştırıyor, yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor.

"İnsanların duaları ve gülümsemeleri mutlu ediyor"

Nur Helin Adar, AA muhabirine Türk Kızılaya ilgisinin lise döneminde başladığını söyledi.

Deprem zamanında çalışmalarından etkilendiği Kızılayın gönüllüsü olmaya karar verdiğini ifade eden Adar, "Depremde insanların yardıma ihtiyacı vardı. O gün 'Ben de yardım etmeliyim.' dedi. Türk Kızılay Şubesinin giyim mağazasında gönüllü hizmet sundum. İnsanların bize teşekkür etmeleri her şeye değdi." dedi.

Adar, 6 Şubat 2023'teki depremde çok büyük acılar yaşandığını dile getirerek, o dönem 5 ay boyunca deprem bölgesinden Siirt'e gelen insanlara giysi ve yemek yardımı yaptıklarını anlattı. O dönem Siirt'te Kızılayın lise teşkilatında olduğunu, liseden mezun olup üniversitede okumaya başladığında da çalışmaları sürdürdüğünü belirten Adar, Genç Kızılay Siirt Üniversite Topluluğuna başkan seçildiğini, insanlara yardım etmeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Adar, derslerden arta kalan zamanlarda gönüllü arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Kızılayın yardımlarını dağıttıklarını anlatarak, "Üniversiteden bir günde 120 kişiyi gönüllü yaptım. Gün içerisinde 3-4 okula gittiğimiz oluyor, kendimizi ve Türk Kızılayı tanıtıyoruz. Bu hikayeye nasıl başladık, onlar bu hikayeye nasıl başlayabilirler, bunları anlatıyoruz ve etkinlikler yapıyoruz. İnsanların hayır duaları ve gülümsemeleri bizi mutlu ediyor. Farklı yerlerdeki ihtiyaç sahibi insanlara da yardımda bulunacağımızı bildiğimden hevesim hiç bitmiyor." diye konuştu.

Bugüne kadar 30'u aşkın köyü ziyaret ettiklerini anlatan Adar, giysi, gıda ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdıklarını belirtti.

Kızılay gönüllüsü gençlerden Ezel Ayaz, Siirt Üniversitesinde okuduğunu, Nur Helin Adar sayesinde Kızılay ile tanıştığını söyledi.

Kızılay ekibine yeni katıldığını anlatan Ayaz, birkaç köyü arkadaşlarıyla ziyaret edip, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını ifade etti.

Ayaz, şunları söyledi:

"İnşallah bu süreçte çok güzel şeylere imza atacağız. Özellikle köy okullarındaki öğrencilerin gönüllerine dokunmak istiyoruz. Yapılacak en ufak bir desteğin onları çok güzel yerlere getireceğine inanıyorum."

Mustafa Yüzen, Kızılay gönüllüsü olmasında Nur Helin Adar'ın büyük katkısı olduğunu anlatarak, "Kızılaya gönüllü olmamdaki amacım köy okullarını ziyaret edip ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve erzak dağıtmaktır." dedi.

"Üniversite topluluklarımız sürekli yenilenen bir yapı"

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç da her yıl 29 Ekim-4 Kasım'da Kızılay Haftası'nı kutladıklarını, bu kapsamda ülkenin her yerinde resmi kurumlarda, okullarda, gönüllü teşkilatlarda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Altunç, Siirt'te 970 gönüllüye ulaştıklarını, Nur Helin Adar'ın da 570'inci üyeleri olduğunu belirtti.

Gönüllüleri sürekli aktif tutmaya ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade eden Altunç, şunları kaydetti:

"Üniversite topluluklarımız sürekli yenilenen bir yapı. Mezun olanların yerine yeni gençlerimiz geliyor. Yeni gönüllülerimizi de tebrik ediyoruz. Gönüllü teşkilatlarımız, engelli birimi, kadın kolları, lise ve üniversite topluluklarıyla 5 koldan insanımıza destek olmaya çalışıyoruz."