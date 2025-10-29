Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina sabah saatlerinde çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişilik aileye ulaşmak için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

ANNE, BABA VE 3 KARDEŞ ENKAZ ALTINDA

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

KARDEŞLER AYNI ODADA

Binada 3 dubleks daire ve zemin katta bir eczane bulunuyor. Kurtarılmaya çalışılan anne-babanın bir odada, 3 çocuğun diğer odada olduğu tahmin ediliyor.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

"ÇÖKMENİN SEBEBİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bölgeye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bu sabah saatlerinde Gebze ilçesinde 7 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ilgili bilgi yok. İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından da teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda çalışma yapılıyor, çökmeyle ilgili net bilgi yok. İlgili arkadaşlarımız çökmenin sebebini bulmaya çalışıyorlar. Elimizde teyit edilmiş olarak şu anda binada 5 vatandaşımız bulunuyor. Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız henüz ulaşmış değil kimseye. Çökme sebebiyle ilgili net bir bilgi yok. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ailenin 2'nci katta oturduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.