Haberler

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze'de yıkılan 7 katlı binanın enkazında 5 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Yıkılan binanın etrafındaki 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. Apartmanlar zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü.
  • Enkaz altında 5 kişilik bir aile olduğu belirlendi.
  • Yıkılan binanın yakınındaki 8 bina mühürlendi ve tahliye edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina sabah saatlerinde çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişilik aileye ulaşmak için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

ANNE, BABA VE 3 KARDEŞ ENKAZ ALTINDA

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

Gebze'de yıkılan binanın etrafındaki 8 bina tahliye edilerek mühürlendi

KARDEŞLER AYNI ODADA

Binada 3 dubleks daire ve zemin katta bir eczane bulunuyor. Kurtarılmaya çalışılan anne-babanın bir odada, 3 çocuğun diğer odada olduğu tahmin ediliyor.

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 8 bina mühürlendi

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 8 bina mühürlendi

"ÇÖKMENİN SEBEBİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bölgeye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bu sabah saatlerinde Gebze ilçesinde 7 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ilgili bilgi yok. İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından da teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda çalışma yapılıyor, çökmeyle ilgili net bilgi yok. İlgili arkadaşlarımız çökmenin sebebini bulmaya çalışıyorlar. Elimizde teyit edilmiş olarak şu anda binada 5 vatandaşımız bulunuyor. Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız henüz ulaşmış değil kimseye. Çökme sebebiyle ilgili net bir bilgi yok. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ailenin 2'nci katta oturduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 8 bina mühürlendi

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 8 bina mühürlendi

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 8 bina mühürlendi

Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 8 bina mühürlendi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Aslında ülkedeki binaların yarısından fazlasının tahliye edilmesi gerekiyor. Yoksa imar affı mı getirilsin.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Zinnur başkana soru Gebze'de konut stoğunun deprem öncesinde denetim ve hasarlı riskli bina sayımı sonuçları nedir çalışma varmı yapıldımı Cevap : YOK Neden ?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.