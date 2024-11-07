Gebze'de Hayvan Ölümleri Soruşturuluyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın öldürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 köpek ve 3 kediye Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde otopsi yapıldı. Hazırlanan raporda; hayvanlarda vurma, çarpma, kesici alet ve ateşli silah yarasının tespit edilmediği belirtildi. Raporda, hayvanların akciğerlerinde şiddetli sıvı birikmesi, ödem ve kanama olduğu, diğer organların ise normal yapıda olduğu belirtildi.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni 11 Ekim Cuma günü ziyaret eden bir kişi, daha önce ziyaret ettiği hayvanların merkezde olmadığını fark etti. Hayvanseverler, hayvanların merkezde olmadığı iddiası üzerine rehabilitasyon merkezine gitti. Burada çöp konteynerlerindeki poşetlerde ölmüş hayvanları gören hayvanseverler, durumu yetkililere bildirdi. 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddiası üzerine olay ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Olay günü Gebze Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca belediye, ilgililerin soruşturma tamamlayıncaya kadar açığa alındığını duyurdu.

'VURMA, ÇARPMA, YARA TESPİT EDİLMEDİ'

Ölen 45 hayvandan 4 köpek ve 3 kedi otopsi yapılmak üzere aynı gün Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. 4 köpekte yapılan muayene ile ilgili değerlendirmede, akciğerlerinde şiddetli sıvı birikmesi, ödem ve kanama olduğu, diğer organların ise normal yapıda olduğu belirtildi. 3 kedi ile ilgili değerlendirmede de aynı ifadeler yer alırken kedilerde, hafif şekilde karaciğer iltihaplanmasının yer aldığı da belirtildi. Öte yandan raporda, hayvanlarda vurma, çarpma, kesici alet yarası ve ateşli silah yarasının tespit edilemediği, ağızdan ve burundan kan geldiği gözlendiği belirtildi. Karın boşluğu açıldığında hayvanın ölümünün yeni gerçekleştiği, yoğun kanama şekillendiği ve midenin boş olduğu ifadeleri de raporda yer aldı.

'ZEHİR İÇEREN MADDE TESPİT EDİLEMEDİ'

Köpek ve kedilerde hastalık yönünden yapılan incelemelere de raporda yer aldı. Raporda; köpekler yönünden gençlik hastalığı ve 'kanlı ishal' olarak bilinen hastalıkların negatif olduğu, kedilerde ise yoğun olarak görülen ve 'kedi koronavirüsü' olarak bilinen FIP testinin negatif olduğu belirtildi. Hayvanların karaciğer, mide- bağırsakları üzerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderilen tarımda kullanılan kimyasal madde olarak da bilinen pestisitler yönünden yapılan incelemede zehir içeren madde tespit edilmediği ifadeleri raporda yer aldı. Raporda, "Laboratuvarımızda şüpheli hayvan ölümlerinin araştırılmasına yönelik toksikolojik muayene analizleri sadece organik klorlu, organik fosforlu, pretroid ve karbamat grubu insektisitler yönünden yapılmaktadır" ifadelerine de yer verildi.