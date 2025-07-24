İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
Haber Videosu

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 59 bin 587'ye yükseldi. İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 1083'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hastanelerde kayıt altına alınan ölüm vakaları 115'e ulaştı. Saldırılar sonucu can kaybı ise 59 bin 587'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 89 ölü ve 453 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 447 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 31 bin 457 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 587'ye, yaralıların sayısının 143 bin 498'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Can Kaybı 59 Bine Ulaştı

"İNSANİ YARDIM" ADI ALTINDA SALDIRILAR

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 23 artarak 1083'e, yaralıların sayısı da 7 bin 275'e ulaştı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki Can Kaybı 59 Bine Ulaştı

HAFTALIK 500 BİN ÇUVAL UNA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan; İsrail ablukası altında olan ve aylardır insani yardım girişinin engellendiği Gazze Şeridi'ndeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval un ihtiyacı olduğu bildirildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, basında yer alan İsrail'in bölgeye yönelik ablukasının kırıldığı ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gazze'deki Can Kaybı 59 Bine Ulaştı

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Haberler.com
500

Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

bİZLEREDE DİKTATÖR REJİM EKONOMİK ZÜLÜM EDİYOR , lafda israile karşılar ama arka planda kankalar , siyasi liderlerin tepkisine inanmayın danışıklı dövüş

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme116
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut Şeyban:

Hala karnını düşünüyorsun o çocuğu

yanıt112
yanıt96
Haber YorumlarıYarasaaa:

Bunlara bakarak ne kadar şükretsek az yazık şu insanlara bak .ssssss

yanıt6
yanıt7
Haber YorumlarıALİ BEY:

MEĞER ADAMLAR MÜSLÜMAN ALEMİNİ ÖLDÜRELİ ÇOK OLMUŞ.

Yorum Beğen255
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

1923 de dogru Mustafa kemal ile

yanıt79
yanıt107
Haber YorumlarıNeferoglu:

günaydın bu ölümler 1914 de başladı hala devam ediyor

yanıt39
yanıt2
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Neferoglu haklisin 1914 evet Abdulhamide kifreden ve tahttan indiren Ihtihat treakkiciler Emanuel karasu basini ceken ve Mustafa kemal de katildi ihtihat terakkiye.

yanıt21
yanıt6
Haber YorumlarıSer_hat:

Hüseyin Aktaş denen zavallı Mustafa in yaprağı kimine neyine girmiş olabilir

yanıt5
yanıt19
Haber YorumlarıASD:

Gazze Gazzeliler hariç diğer müslümanlar tarafından Resmen terkedilmiş

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Hala bu şarlatanlara inanıp parasını kaptıranlar var
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.