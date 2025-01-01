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Gaziantep ve çevre illerin valileri yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

Gaziantep ve çevre illerin valileri yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis valileri, yeni yıla görevleri başında giren personeli ziyaret etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis valileri, yeni yıla görevleri başında giren personeli ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile ilk olarak, Karşıyaka Polis Karakolu'nu ziyaret etti.

Daha sonra Kayaönü İtfaiye Amirliğini, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Çeber, polis telsizinden görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Tüm Gazianteplilerin yeni yılını kutlayan Çeber, gazetecilere, kent genelinde yılbaşı gecesinde 6 bin 300'ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 10 bin kamu personelinin görev yaptığını, ilde ciddi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile yılbaşı gecesinde ilk olarak Şehit Hakan Duyğal Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

Ünlüer ve beraberindekiler, daha sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesini, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe jandarma komutanlıklarını, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda uygulama yapan polisleri ziyaret etti.

Yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Vali Ünlüer, acısıyla tatlısıyla önemli bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Yavuz'a denetimlerde Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer eşlik etti.

Polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktasında ziyaret eden Vali Yavuz ile beraberindekiler, sürücüler ve yolcularla sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Yavuz, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık personelinin yeni yılını tebrik etti.

Adıyaman

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Vali Varol ve beraberindekiler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini, itfaiyeyi, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.

Varol, ziyaretlerin ardından gazetecilere, "Yeni yıla başladık. Yeni yılın sağlık, sıhhat huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Kilis

Kilis Valisi Tahir Şahin, uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Şahin, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan Küplüce uygulama noktasını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Şahin, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"178 ekibimizle, 787 emniyet ve jandarma personelimizle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Hamdolsun hiç bir olumsuz durum olmadan yeni yıla girdik. Gece boyunca da tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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