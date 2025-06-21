Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Gaziantep Üniversitesinde sınava gelen öğrenciler ve yakınları üniversite bahçesinde yoğunluk oluşturdu.

Öğrenciler kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona girdi.

Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek 3 öğrenci, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak binaya girdi.

Sınavın başlamasıyla birlikte aileler bahçede Kur'an okuyarak dua etti.

Şanlıurfa

Merkez Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Ortaokulu'na sınav için gelen öğrenciler, yapılan kimlik ve belge kontrolü sonrasında içeriye girdi.

Öğrencilerin aileleri ise çocuklarını binaların önünde bekledi.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sınava girecek adaylar, aileleriyle sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Sınava girecek adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Malatya

İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu'nda ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecekler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra, kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Veliler de çocuklarını okulun dışında bekledi.

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi'nde sınava girenler, kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Aileler kampüs yerleşkesinde bekledi.

Kilis

Kilis'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek kişiler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Ailelerin, okul bahçesinde çocukları için Kuran-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği görüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında korkutan gelişme! Nükleer tesis vuruldu
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası

Tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç

Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.