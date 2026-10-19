Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Oktay Kara, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçesi Muhtarlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak'ın Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Uğur, törende yaptığı konuşmada, yerel demokrasinin en eski örneklerinden biri olan muhtarlık müessesesinin 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile mahalle muhtarları katıldı.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karakuş, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Karakuş, halkın tercihiyle iş başına gelen muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Osmanbey Şehitliği'nde düzenlenen törende, Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve beraberindeki muhtarlar şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Haktankaçmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

Kendisinden 22 yaş büyük adamla buluşmanın bedeli ağır oldu
100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
Netanyahu'dan tedirgin eden çıkış! Mesajı savaş uçaklarının önünde verdi

Neler oluyor? Savaş uçaklarının önünde verdiği mesaj tedirgin etti
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı

İstanbul'daki konserde korkunç son! Ölümlerin nedeni belli oldu
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
Adana'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü!
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi