Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla cemaat, camide yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık camisine gelenler, namaz öncesi vaaz dinledi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar, namazlarını cami avlusunda kıldı.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayanlar, avluda namaz kıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bayram namazı için gelenler, Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

Ezan öncesi camiyi dolduran cemaat, vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.

???????- Malatya

Kentte bayram namazını kılmak isteyenler camilere akın etti.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.

Bayram namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu külliyeye gelenler camiyi doldurdu.

Namazın ardından camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açıldı. Ziyarete yoğun ilgi gösteren cemaat, duygulu anlar yaşadı.

Adıyaman

Bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde gelen cemaat camileri doldurdu.

Kentteki Yeni Mezarlık Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Cemaat, daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.

Kilis

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde İl Müftü Vekili Mustafa Taha Çıtlık namaz öncesi vaaz verdi.

Namaz sonrası cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.