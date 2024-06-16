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Gaziantep ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

Gaziantep'te bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, Şehitkamil Devlet Hastanesine başvurdu.

Enver Şahin, kurban keserken parmağını yaraladığını belirterek "Allah beterinden saklasın ucuz kurtulduk." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralanan kişiler, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Suat Demirer, bıçakla kendini yaraladığını belirterek, "Kurbanı kesiyorduk üzerine atladım, bir kereden bıçağı vurunca yaraladı beni. Geldik burada 7 dikiş attılar tetanos aşısı olduk." dedi.

Süleyman Aydoğdu, koyun keserken bıçağın kayarak eline geldiğini, hastanede eline 5 dikiş atıldığını, kurban kesmeye devam edeceğini söyledi.

Nazif Kaya ise "Ufak bir kaza oldu, kurbanı keserken bıçak elime değdi." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralanan kişilerden bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü.

Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Malatya

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine gelen Osman Karyağdı, "Kurbanın derisini yüzerken oldu, nasıl olduysa bıçağın ucu elimi kesti. Elimin derisi yüzeysel kesilmiş, dikiş atmadılar. 10 yıldır kurban kesiyoruz. Bugüne kadar ilk kez oldu." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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